Благотворительная акция «Щедрый вторник» пройдет в Подмосковье 28 ноября

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, международный день благотворительности «Щедрый вторник» проходит в России с 2016 года. За это время к акции присоединились почти 4,5 тысячи организаций и свыше 200 населенных пунктов. В них провели более пяти тысяч мероприятий. В среднем в дни проведения акция пожертвования в благотворительные организации увеличиваются в два раза.

«Подобные акции вовлекают большое количество людей в добрые дела, помогают найти им эффективные способы заниматься благотворительностью. Некоммерческим организациям участие в данных мероприятиях дает отличную возможность привлечь средства, создать новые партнерства и выработать эффективные механизмы», - сказал министр.

Принять участие в акции могут все неполитические организации и неравнодушных жители. Узнать подробнее о ней можно по ссылке.

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