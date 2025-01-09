Благотворительная акция помощи приюту для животных прошла в Балашихе

В Торговом центре «Восточный ветер» между вторым и третьим этажами поселился кот. Информация об этом появилась в телеграм-канале микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха. Несколько раз сообщения о животном повторялись, но найти хозяина так и не удалось.

«Мы с командой Торгового центра „Восточный ветер“ дали кличку „Ветерок“ и приняли решение пристроить котейку в зооприют на конюшню „Пелагея“, расположенную в микрорайоне 1 Мая», - поделилась координатор партийного проекта «Защита животного мира» в Балашихе Ирина Митюрина.

Котенок поселился в новом доме. Его также обеспечили кормом, который собрали благодаря помощи зоомагазинов «Бетховен» и «Рика» в Балашихе.