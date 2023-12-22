Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Раменском округе

Глава Раменского городского округа Николай Ханин исполнит мечты сразу трех юных жителей муниципалитета.

«Мы сегодня стали на минуточку Дед Морозами, маленькими волшебниками. Я надеюсь, этот хороший запал сохранится у нас на весь год», - отметил глава округа.

Елочку с письмами ребят установили в резиденции Деда Мороза. Вместе с главой у благотворительной акции присоединились руководители предприятий, депутаты, общественные деятели. Желания у ребят самые разные: кто-то хочет магнитный конструктор, кто-то лыжи.

«Очень доброе мероприятие. Оно полезно для всех: и для взрослых, которые вспоминают, что они были детьми и как сами ждали подарков, и для детей, которые этого подарка обязательно дождутся», - поделился заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Олег Жолобов.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель Общественной палаты Раменского округа Виктор Стрельников снял с елки письмо Матвея Самохвалова. Мальчик мечтает о большой машинке на пульте управления.

«Это хорошая традиция, ее нужно каждый год соблюдать. Чтобы детишки все, которые верят в волшебство, верят в Деда Мороза, верят в Новый год, получали удовольствие», - сказал Виктор Стрельников.

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