21 декабря 2024, 12:45

Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Котельниках

Unsplash
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Акция «Елка желаний» стартовала в Котельниках. Дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, написали свои мечты. Общественные деятели, депутаты и активные жители смогут сорвать конверты с веток и подарить загаданные игрушки.

Кто-то мечтает о домашней библиотеке, кто-то о планшете, а кто-то о наборе рукоделия. Глава Михаил Соболев исполнит сразу два желания.

По мнению участников, акция создана для того, чтобы воплотить в жизни мечты детей и напомнить взрослым о том, что чудо все-таки существует.

«Колесникова Алиса просит подарить набор для творчества в чемодане. Думаю, обязательно исполним это желание», - сказал заместитель главы администрации Евгений Журавлев.

Елку установили в фойе Дома культуры «Силикат». Желания написали дети из малоимущих семей, с особенностями развития здоровья и дети участников СВО.

«Мы проводим акцию „Елка желаний“ каждый год. У нас участвуют детишки из семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Мы хотим сделать доброе, хорошее дело - поздравить их с наступающим Новым годом», - сказал глава Котельников Михаил Соболев.

В канун Нового года все подарки вручат детям.

Котельники
21 декабря 2024, 12:57
Администрация Фрязина провела выездной прием жителей в лицее
Unsplash
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Жители отметили, что практика выездной администрации — наиболее удобный и оптимальный вариант. На встрече горожане получили ответы от профильных специалистов, более сложные проблемы взяли на контроль.

На вопросы жителей ответили глава округа Дмитрий Воробьев, его заместители, начальники управлений и представители ресурсоснабжающих организаций.

Жители интересовались жилищно-коммунальным хозяйством, градостроительством, организацией дорожного движения, взаимодействием с управляющими компаниями.

Отдельное внимание уделили экологии. Жители частного сектора с улиц Дачная и Матросова обратились к главе по вопросам загрязнения воздуха. По данной проблеме активно идет работа с профильными службами и Министерством экологии Московской области.

«Хочу отметить, что это 12-я выездная администрация. Это крайняя, которую мы проводим в этом году. Поступило к нам более 500 обращений жителей, порядка 150-ти стояло на контроле, и мы их все закрыли», - сказал глава Фрязина Дмитрий Воробьев.

В выездной администрации приняли участие 40 человек. Дмитрий Воробьев поблагодарил каждого фрязинца за участие и неравнодушное отношение к родному городу.

Фрязино
21 декабря 2024, 12:24
Участники «Активного долголетия» в Химках поучаствовали в бале-маскараде
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В преддверии Нового года в городском округе Химки провели бал-маскарад «Зимние узоры». Участники клуба «Активное долголетие» станцевали в зале социального комплекса «Восход».

Пенсионеры исполнили полонез, танго, бачату и сальсу. Участники репетировали в течение четырех месяцев.

«Кому-то танцы даются легко, а кому-то сложнее, но работать с такими танцорами даже интереснее в творческом плане. У участников нет слов „не хочу“ или „не буду“. Все они откликаются и работают с большой отдачей», - рассказал тренер по латиноамериканским танцам Владимир Папин.

Пенсионеры не только разучивали танцы, но и готовили костюмы. Пенсионеры подбирали платья и аксессуары. Самые креативные приняли участие в конкурсе-дефиле от организаторов.

«Здесь люди, которые обожают заниматься танцами, пением и другими видами самовыражения через творчество», - отметила организатор бала-маскарада Ольга Шляхтина.

Бал-маскарад «Зимние узоры» состоялся в рамках проекта «Активное долголетие. Зима». Для пенсионеров готовят экскурсии, танцы, мастер-классы и спортивные активности.

Стать участником клуба можно несколькими способами: на портале «Активное долголетие», в мобильном приложении «Соцуслуги» или по адресу: Кирова, 24.

Химки
21 декабря 2024, 12:15
Патриотический крок памяти Героя СССР Михаила Машинцева прошел в Химках
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Серия патриотических уроков в честь 115-летия со дня рождения Героя СССР Михаила Машинцева прошла в городском округе. Он жил в Химках и отличился в годы Великой Отечественной войны.

Одно из мероприятий провели в спортивном комплексе «Новые Химки». Для посетителей провели лекцию, игру-викторину, а также показали видеообращение муниципального депутата Галины Болотовой.

«Машинцев умело организовал форсирование Одера, захват и удержание плацдарма на его левом берегу в районе населенного пункта Ауритц. Удерживая рубеж до подхода основных сил, отразил с бойцами пять контратак противника, способствуя переправе других подразделений полка» - поделилась Галина Болотова.

Михаил Машинцев получил звание Героя Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны.

Урок провели в рамках патриотического проекта под лозунгами «Успех в единстве поколений!» и «Сохраняя прошлое - защищаем будущее!». Он действует в Химках с начала июля и создан для того, чтобы увековечить память прадедов и сформировать любовь к Родине.

«Для жителей нашего округа регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности - встречи с героями СВО, кинопоказы, лекции, выставки и многое другое», - подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

С начала июля провели более 500 мероприятий. Об этом сообщил председатель Совета Александр Васильев. Вместе с химчанами в акциях принимают участие волонтеры, активисты, общественники и депутаты, в том числе Ольга Игнатьева, Владимир Суслов и многие другие.

Химки СССР Патриотизм Великая Отечественная война
21 декабря 2024, 11:07
Депутаты в Химках приняли около тысячи обращений в 2024 году
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В Химках прошло заседание фракции партии «Единая Россия». Народные избранники подвели итоги года, в том числе сообщили, что за год обработали около тысячи обращений жителей муниципалитета.

В заседании приняли участие депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель химкинского Совета депутатов Сергей Малиновский. Согласно промежуточным итогам работы общественной приемной, депутаты обработали порядка тысячи обращений.

«За этот год отработали 86% принятых обращений граждан. Также в повестке - реализация народной программы, помощь участниками СВО и их семьям», - подчеркнул заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Депутат Галина Болотова рассказала, что график приемов расположен в социальных сетях и на сайте администрации. Записаться может любой желающий. Она также отметила, что народные избранники общаются с жителями в общедомовых чатах. Они вовлечены в вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Система выстроена по поручению главы Дмитрия Волошина и соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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