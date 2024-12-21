Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Котельниках

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Кто-то мечтает о домашней библиотеке, кто-то о планшете, а кто-то о наборе рукоделия. Глава Михаил Соболев исполнит сразу два желания.

По мнению участников, акция создана для того, чтобы воплотить в жизни мечты детей и напомнить взрослым о том, что чудо все-таки существует.

«Колесникова Алиса просит подарить набор для творчества в чемодане. Думаю, обязательно исполним это желание», - сказал заместитель главы администрации Евгений Журавлев.

Елку установили в фойе Дома культуры «Силикат». Желания написали дети из малоимущих семей, с особенностями развития здоровья и дети участников СВО.

«Мы проводим акцию „Елка желаний“ каждый год. У нас участвуют детишки из семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Мы хотим сделать доброе, хорошее дело - поздравить их с наступающим Новым годом», - сказал глава Котельников Михаил Соболев.

В канун Нового года все подарки вручат детям.