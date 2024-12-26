26 декабря 2024, 15:24

Благотворительная акция «ДоброЕлка» прошла в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихе состоялась акция «ДоброЕлка», в рамках которой жителям округа была предоставлена возможность исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подарки были вручены в Общественной палате при участии руководства гипермаркета «Глобус», волонтеров ресурсного центра и администрации округа.

С начала декабря в гипермаркете «Глобус» была установлена специальная елка, на которую повесили 100 писем от детей. Каждое содержало пожелания, что бы они хотели получить от Деда Мороза на Новый год.

«Мы разместили открытки на елке, и каждый житель, каждый покупатель „Глобуса“ мог снять открытку и исполнить детскую мечту», - рассказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

На вручении подарков в Общественной палате округа присутствовали семь детей, которые получили свои новогодние сюрпризы. Остальные подарки будут доставлены адресно. В этом году акция была особенно успешной - на елке было повешено рекордное количество писем.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров также поддержал акцию и подарил сладкие подарки всем участникам. Подобные инициативы проводятся в Балашихе уже в третий раз, и они демонстрируют сплоченность местного сообщества в помощи тем, кто этого нуждается.

Акция «ДоброЕлка» продолжает привлекать внимание и участие жителей, создавая атмосферу доброты и заботы в преддверии новогодних праздников.

Дети Балашиха Новый год
26 декабря 2024, 16:15
Новое производство хлеба запустят в городском округе Пушкинский в 2027 году
Медиасток.рф
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Производитель хлебобулочных изделий «Каравай-СВ» расширит производственные мощности благодаря созданию комплекса для производства, хранения, упаковки и отгрузки товара. Для реализации инвестпроекта компания получила участок в Пушкинском городском округе по программе «Земля за 1 рубль».

«Объем инвестиций в проект составит более 120 миллионов рублей. Строительство предприятия планируется начать в 2026 году, а выход на полную мощность ожидается в 2027-м. Будет создано около 30 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

После выхода на полную мощность компания сможет производить 5,5 тонны хлеба и выпечки в день. В ассортименте около 150 наименований.

В Министерстве имущественных отношений Московской области уточнили, что на предоставленный участок площадью 4,2 тысячи «квадратов» компания «Каравай-СВ» перенесет свое действующее производство с арендуемых площадей. Здесь планируется построить производственно-складской комплекс, а также распределительный склад готовой продукции.

«Каравай СВ» - ремесленное предприятие, которое сочетает ручной труд и передовые технологии. Компания была основана в 1996 году. На предприятии производят хлебобулочные изделия из натурального сырья.

Экономика Подмосковья показывает стабильный рост. Доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 20% по сравнению с прошлым годом и достигли 1,186 триллиона рублей. Предварительные итоги подвел в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.

Инвестиции Бизнес Пушкино
26 декабря 2024, 15:56
Премьера фантастического фильма прошла в библиотеке Богородского округа
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Необычный кинопоказ состоялся в стенах Центральной библиотеки имени Александра Пушкина. Режиссер Артем Ширлин представил зрителям свой дебютный фантастический фильм «Уровнем выше».

Артем Ширлин выступил не только в качестве режиссера, но и сценариста, а также композитора киноленты. По сюжету российский ученый Авдотий Лисов в результате своих экспериментов сталкивается с представителем внеземного разума, который попал на нашу планету совсем не с добрыми намерениями.

В главной роли снялся талантливый ногинский актер, руководитель театра-студии «Круг» Александр Мишин.

Зрители оценили и задумку, и реализацию фильма. После просмотра они задавали вопросы режиссеру и участникам съемок: Илье Яковлеву и Алексею Зуеву. Своими впечатлениями все желающие поделились в книге отзывов.

Автор фильма подчеркнул, что хотел еще раз напомнить людям об опасности неконтролируемого развития современных технологий для человечества.

Кино Фильмы Актеры Богородский
26 декабря 2024, 15:46
Глава Дмитрова встретился с представителями торгово-промышленной палаты
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В Дмитровской торгово-промышленной палате прошла встреча главы муниципалитета Ивана Курданина с активистами предпринимательского сообщества. На встрече обсудили возможность выездных администраций для малого бизнеса.

Председатель совета директоров предприятий Дмитровского городского округа Игорь Макаров поздравил Ивана Курданина с избранием на пост главы муниципалитета.

«Администрация округа настроена на всестороннее сотрудничество и помощь бизнесу. Потому что наши предприниматели - это не только налоги, которые обеспечивают социальную направленность местного бюджета, но и рабочие места для жителей округа», - отметил Курданин.

Собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия между бизнесом и муниципалитетом. Предприниматели предложили проводить выездные администрации, где они смогут задать вопросы главе, его заместителям, а также представителям Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и прокуратуры. Иван Курданин поддержал инициативу.

Помимо этого, предприниматели желают принимать участие в программах по формированию комфортной городской среды, строительству и капитальному ремонту учреждений и в других сферах. Руководитель муниципалитета предложил им убрать снег и наледь вблизи своих организаций.

Иван Курданин и президент Дмитровской торгово-промышленной палаты Александр Терентьев вручили членский билет Союза Дмитровского торгово-промышленной палаты индивидуальному предпринимателю Леониду Кайгородову. Его компания работает в сфере технадзора. Леонид Кайгородов - участник специальной военной операции, сейчас приехал в отпуск.

Бизнес Дмитров
26 декабря 2024, 15:45
Пловцы из Богородского округа стали призерами областного чемпионата
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Чемпионат Московской области по плаванию завершился во Дворце водных видов спорта в Рузе. Это один из важнейших турниров года для  спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа. В нем традиционно  участвуют сильнейшие пловцы региона.

Спортивную школу из Богородского городского округа на чемпионате Московской области по плаванию представляли двенадцать спортсменов. Пловцы показали отличные результаты на этом турнире, а также улучшили свои личные достижения.

Данила Сосиков занял второе место на дистанции 200 метров вольным стилем и третье место на дистанции вдвое короче. А Тимофей Ездаков выполнил норматив кандидата в мастера спорта на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Пловцов подготовила тренер Ирина Шустова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены Богородский

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