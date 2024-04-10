Благотворительная акция «День добрых дел» пройдет в Химках 27 апреля

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Организаторы акции «День добрых дел» подготовили для школьников множество разнообразных активностей по нескольким направлениям: физический труд, спорт и экскурсии. Ученики вместе с педагогами смогут посадить деревья во дворах своих школ, покрасить скамейки, сходить на экскурсии и поиграть в футбол.

«Вовлечение детей в различные благотворительные мероприятия позволяет каждому внести свой вклад в общее доброе дело. Я всегда поддерживаю подобные акции на базе своей школы и с удовольствием сам принимаю участие», – отметил директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Напомним, в марте в городском округе успешно прошла «Неделя добрых дел». Участие в ней приняли свыше десяти тысяч учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доставке подарков от школьников Подмосковья в Донбасс.

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