Благородный олень попал в объективы фотокамер лесничих в Щелкове

«Грациозное животное мелькнуло сперва тенью среди ветвей в пробуждающемся от зимы лесу. В гордой осанке и неторопливости движений проявлялось его величие. Когда олень приблизился к сотрудникам лесной охраны, они просто оцепенении от восхищения», - говорится в сообщении пресс-службы Комлесхоза Московской области.

В Комлесхозе региона напоминают, что при встрече с диким животным следует соблюдать осторожность. В противном случае зверь может навредить человеку.

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