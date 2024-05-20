Благоприятная среда для спорта. Как Московская область поддерживает спортсменов

Алексей Перов сообщил, что в апреле в Сербии состоялся чемпионат Европы по боксу, в котором Россия завоевала 20 медалей, пять из которых принесли подмосковные спортсмены. Он подчеркнул, что представители Подмосковья также успешно выступают на региональных и всероссийских соревнованиях.

«Мы проводим большие массовые мероприятия, которые привлекают внимание жителей, которые привлекают внимание спортсменов. При этом мы стараемся насыщать их медийной составляющей», - рассказал Перов.

Он отдельно отметил проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор», в котором прославленные звезды хоккея и футбола находят в своих плотных графиках время и играют во дворах с любителями. Данная инициатива продолжает набирать обороты в регионе.

«Мы слышим сотни благодарных отзывов от жителей Подмосковья про реализацию этого проекта. Мальчишки, девчонки, взрослые выходят во двор и получают развитие на территории округа. Мы считаем, что это очень важно. Кроме того, есть еще летнее подразделение этого проекта», - добавил Перов.

Перов добавил, что комплекс ГТО продолжает набирать популярность. В прошлом году порядка 64 тысяч жителей Подмосковья сдали нормативы, а в этом году ожидается показатель, превышающий 70 тысяч человек.

«Этот комплекс важный. Он позволяет любому желающему, вне зависимости от возраста, оценить свои физические способности. Также существуют бонусы за сдачу нормативов, такие как льготы на поступления в учебные заведения», - поделился специалист.

В заключение он добавил, что за ближайшие пять лет планируется завершить 50 спортивных объектов. Среди них реконструкция существующих и возведение новых.

«Два объекта уже завершили - в Химках и Наро-Фоминске. В этом году планируем завершить еще девять объектов - они будут капитально отремонтированы до 1 сентября», - сообщил Перов.

При этом он отметил, что все объекты буду соответствовать единому виду и облику.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».