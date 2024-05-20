20 мая 2024, 23:55

Благоприятная среда для спорта. Как Московская область поддерживает спортсменов

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Какие важные события ждут любителей активного образа жизни в этом году на территории Подмосковья. А также почему среди жителей региона возрождается интерес к советскому комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) и о развитии инфраструктуры, рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Алексей Перов сообщил, что в апреле в Сербии состоялся чемпионат Европы по боксу, в котором Россия завоевала 20 медалей, пять из которых принесли подмосковные спортсмены. Он подчеркнул, что представители Подмосковья также успешно выступают на региональных и всероссийских соревнованиях.

«Мы проводим большие массовые мероприятия, которые привлекают внимание жителей, которые привлекают внимание спортсменов. При этом мы стараемся насыщать их медийной составляющей», - рассказал Перов.

Он отдельно отметил проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор», в котором прославленные звезды хоккея и футбола находят в своих плотных графиках время и играют во дворах с любителями. Данная инициатива продолжает набирать обороты в регионе.

«Мы слышим сотни благодарных отзывов от жителей Подмосковья про реализацию этого проекта. Мальчишки, девчонки, взрослые выходят во двор и получают развитие на территории округа. Мы считаем, что это очень важно. Кроме того, есть еще летнее подразделение этого проекта», - добавил Перов.

Перов добавил, что комплекс ГТО продолжает набирать популярность. В прошлом году порядка 64 тысяч жителей Подмосковья сдали нормативы, а в этом году ожидается показатель, превышающий 70 тысяч человек.

«Этот комплекс важный. Он позволяет любому желающему, вне зависимости от возраста, оценить свои физические способности. Также существуют бонусы за сдачу нормативов, такие как льготы на поступления в учебные заведения», - поделился специалист.

В заключение он добавил, что за ближайшие пять лет планируется завершить 50 спортивных объектов. Среди них реконструкция существующих и возведение новых.

«Два объекта уже завершили - в Химках и Наро-Фоминске. В этом году планируем завершить еще девять объектов - они будут капитально отремонтированы до 1 сентября», - сообщил Перов.

При этом он отметил, что все объекты буду соответствовать единому виду и облику.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
20 мая 2024, 23:18
ЦСКА поможет развиваться футболистам из 5 спортивных школ Подмосковья
Телеканал «360»
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Футбольный клуб ЦСКА заключил договор о сотрудничестве с пятью спортивными школами Московской области. О том, как Министерство физической культуры и спорта Подмосковья помогает в развитии, рассказал директор спортшколы «Орион» из Балашихи Максим Морозов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист подчеркнул, что наладить партнерство удалось благодаря министру спорта Подмосковья, который организовал встречу и пригласил директоров спортивных школ. Также в ней участвовал и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Мы собрались вместе и пришли к выводу, что данное партнерство принесет только положительные моменты как для спортивных школ, так и для ЦСКА. После мы встретились на арене, где нам ответили на все интересующие вопросы», - рассказал Морозов.

Взаимовыгодное сотрудничество включает в себя проектирование и реализацию совместных проектов, таких как открытые мастер-классы, семинары, вебинары. К мероприятиям будут привлекать специалистов, обладающих определенными навыками в футболе.

При этом спортивно-оздоровительные группы начинают формироваться с 5-6 лет. На первом этапе тренеры присматриваются к детям, а уже с девяти лет для подрастающего поколения открываются группы начальной подготовки.

В рамках соглашения также предусмотрены выездные совместные мероприятия, тренировки, просмотры футбольных матчей и многое другое.

«Самое главное для нас перенять технологии, передовые навыки специалистов ЦСКА, потому что это спортсмены высокого уровня, обладающие огромными знаниями» - добавил Морозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны, и не только.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦСКА Спортсмены Дети Школы Футбол
20 мая 2024, 22:53
Училище олимпийского резерва из Чехова подготовит будущих чемпионов
Телеканал «360»
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Талантливые дети-спортсмены уже стоят «на галочке» в училищах олимпийского резерва. О том, как отбирают спортсменов, готовят к большому спорту, и кто помогает будущим олимпийским чемпионам, рассказала директор ГБПОУ МО «Училище олимпийского резерва № 4» городского округа Чехов Татьяна Подорожная в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист поделилась, что учиться приходят дети после седьмого класса. Потом они получают образование тренер-преподаватель по избранным видам спорта, которых доступно шесть для выбора. Среди них - гандбол, синхронное плавание, водное поло, плавание, бокс и художественная гимнастика. На сегодняшний день в училище занимаются более 200 человек.

«Мы находимся на полном государственном обеспечении правительства Московской области. У нас элитные спортсмены, ребята, которые представляют интерес для нашей страны, будущие чемпионы», - рассказала Подорожная.

На территории училища есть свое спортивное сооружение, где проходит обучение, а также большой спортзал и общежитие. Выпускники получают необходимые навыки для того, чтобы продолжать свою спортивную карьеру.

«У нас есть своя студенческая жизнь. Мы участвуем в различных конференциях, конкурсах. Мы устраиваем сами вечера, мы помогаем, работает на территории и в храмах, ходим на экскурсии», - поделилась специалист.

При этом тренеры училища внимательно следят за успехами подрастающих спортсменов Подмосковья и приглашают их на обучение. Таким образом юные таланты уже стоят «на галочке» еще до поступления.

«Даже приезжают из других городов России. Естественно, мы отдаем предпочтения нашим областным спортсменам. Они где-то занимают 60-70%, но 30% - это ребята, которые приехали с других территорий», - отметила Подорожная.

Кроме того, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Министерство спорта России, чтобы поддержать большой проект училища.

«И, если все сложится, мы попадем в федеральную программу и у нас будет еще один большой красивый комплекс. Я считаю, что Чехов по праву является спортивной столицей Подмосковья», - добавила Подорожная.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Чехов
20 мая 2024, 18:59
Более 3 тысяч человек прокатились на карусели в Одинцове за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Карусель в Одинцове вошла в тройку лидеров самых популярных аттракционов Подмосковья за неделю. С 13 по 19 мая на ней прокатились свыше трех тысяч человек.

Карусель находится на Центральной площади в Одинцове. Это дизайнерский аттракцион, облик которого разработал Денис Симачев. Карусель оборудована 44 фигурами животных и яркой иллюминацией.

Отмечается, что аттракцион работает ежедневно, а прокатиться на нем можно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство
20 мая 2024, 18:42
Гандболисты из Чехова стали серебряными призерами Суперлиги
фото: ГК "Чеховские медведи"
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Подмосковный клуб «Чеховские медведи» занял второе место на чемпионате России по гандболу — Суперлиге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Представители Московской области в финале встретились с московским ЦСКА. «Чеховские медведи» потерпели два поражения подряд, заняв второе место в турнирной таблице.

Финальная игра завершилась со счетом 27:30 в пользу игроков из Москвы.

Напомним, что для «Чеховских медведей» это был 24-й финал Суперлиги. При этом клуб является 21-кратным чемпионом страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны, и не только.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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