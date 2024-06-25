Благодаря установке навигационных лавок в Подмосковье снизилось количество потерявшихся

По его словам, сейчас в лесах Подмосковья уже появилась и земляника, и грибы. Некоторые, увлекшись тихой охотой, перестают замечать, что местность изменилась, а тропинка, по которой они шли, исчезла.

«На сегодняшний день уже потерялись 60 человек, но с помощью сотрудником МЧС, полиции, добровольческих поисковых отрядов, лесников они благополучно вернулись домой», - рассказал Вишневский.

В Подмосковье уже несколько лет работает программа по установке специальных лавок- навигаторов, продолжил лесничий.

«На территории Подмосковья уже установили 900 таких лавочек, а в нашем Ступинском филиале их поставили 92 штуки. Они представляют собой несколько сложенных вместе бревен, на которых установлены указатели. Мы стараемся их ставить не только в самой чаще, но и в близи населенных пунктов, потому очень часто люди теряются недалеко от дома», - пояснил Вишневский.

По его словам, нет единого портрета потерявшегося: теряются все - от мала до велика. Но если молодые люди могут сориентироваться по карте или компасу, то пожилые люди начинают паниковать и становятся совершенно беспомощными. Он рассказал, как себя вести, если все же не удается найти выход из леса.

«Главное - не паниковать! Дальше, в зависимости от того, работает ли телефон, необходимо позвонить в службу 112 и объяснить диспетчеру, что вы видите, что вас окружает. Не надо судорожно метаться по лесу. Если есть карта и компас и впереди вы видите дорогу, то идите по направлению к населенному пункту. Если нет телефона, карты и компаса, то нужно спокойно ждать спасателей, которые обязательно придут на помощь», - заключил Вишневский.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».