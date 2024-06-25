25 июня 2024, 17:29

Благодаря установке навигационных лавок в Подмосковье снизилось количество потерявшихся

Медиасток.рф
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С начала года в Подмосковных лесах уже заблудились больше 40 человек. О том, какие меры предпринимаются в регионе, чтобы минимизировать количество потерявшихся, а также чего ни в коем случае нельзя делать в лесу, рассказал в «Интервью 360» заместитель директора лесничего-ступинского филиала «Мособллес» Виталий Вишневский.

По его словам, сейчас в лесах Подмосковья уже появилась и земляника, и грибы. Некоторые, увлекшись тихой охотой, перестают замечать, что местность изменилась, а тропинка, по которой они шли, исчезла.

«На сегодняшний день уже потерялись 60 человек, но с помощью сотрудником МЧС, полиции, добровольческих поисковых отрядов, лесников они благополучно вернулись домой», - рассказал Вишневский.

В Подмосковье уже несколько лет работает программа по установке специальных лавок- навигаторов, продолжил лесничий.

«На территории Подмосковья уже установили 900 таких лавочек, а в нашем Ступинском филиале их поставили 92 штуки. Они представляют собой несколько сложенных вместе бревен, на которых установлены указатели. Мы стараемся их ставить не только в самой чаще, но и в близи населенных пунктов, потому очень часто люди теряются недалеко от дома», - пояснил Вишневский.

По его словам, нет единого портрета потерявшегося: теряются все - от мала до велика. Но если молодые люди могут сориентироваться по карте или компасу, то пожилые люди начинают паниковать и становятся совершенно беспомощными. Он рассказал, как себя вести, если все же не удается найти выход из леса.

«Главное - не паниковать! Дальше, в зависимости от того, работает ли телефон, необходимо позвонить в службу 112 и объяснить диспетчеру, что вы видите, что вас окружает. Не надо судорожно метаться по лесу. Если есть карта и компас и впереди вы видите дорогу, то идите по направлению к населенному пункту. Если нет телефона, карты и компаса, то нужно спокойно ждать спасателей, которые обязательно придут на помощь», - заключил Вишневский.

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Спасатели Дороги
25 июня 2024, 18:06
Физкультурно-спортивная акция пройдет в Лобне 26 июня
Администрация г.о. Лобня
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На базе школы № 6 имени В. И. Сахнова в Лобне пройдет «Зарядка долголетов». Принять участие могут все желающие.

Старт мероприятия - в 11:00. К физкультурно-спортивной акции присоединятся участники клуба «Активное долголетие». Поучаствовать могут и все желающие жители округа. В программе: веселые старты и другие спортивные активности.

Добавим, что стать участником клуба «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Среди условий: постоянная регистрация в Московской области и наличие социальной карты. С ней нужно прийти по адресу улица Молодежная, 4. Подробности по телефону: 8 495 579-46-61.

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Лобня Активное долголетие
25 июня 2024, 18:02
Минтранс Подмосковья: расписание поездов некоторых направлений изменится в июле
ЦППК
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Расписание электричек на МЦД-3 и Казанском направлении изменится в июле. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Корректировки будут действовать до конца июня и 1–2 июля. В это время график работы диаметральных поездов от Ипподрома до Зеленограда-Крюково будет сокращено. При этом, первые рейсы в этом направлении выведены из расписания.

Пассажиров просят планировать свой маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Поезда Раменское
25 июня 2024, 18:02
Волонтеры из Балашихи собрали корма и лекарства для зооприютов
Ирина Митюрина
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В поддержку бездомных животных волонтеры городского округа Балашиха провели благотворительную акцию. Они собрали наборы кормов и лекарств для зооприютов округа.

Участниками благотворительной акции стали клиенты местного зоомагазина. Посетители, которые покупали товары для своих питомцев, также оставляли подарки для животных из зооприютов Балашихи. Поддержка жителей позволит обеспечить приюты кормами, необходимыми средствами для ухода и лечения животных.

«Помощь бездомным животным - это не просто благотворительность, это наша ответственность перед теми, кто не может попросить о помощи сам. Мы рады видеть, как жители Балашихи откликаются на нашу инициативу и вносят свой вклад. Это, действительно, объединяет наше сообщество», - поделилась заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Волонтеры Животные Балашиха
25 июня 2024, 18:00
Более 1200 жительниц Лобни прошли маммографию в рамках диспансеризации
Администрация г.о. Лобня
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Свыше 1200 жительниц Лобни прошли маммографию в рамках диспансеризации. Более 40 из них отправили на дообследование для уточнения диагноза.

Маммографию необходимо проходить раз в два года. Это рекомендовано делать женщинам с 40 до 75 лет. Исключение - генетическая предрасположенность к онкопатологии - в этом случае обследование лучше проходить ежегодно.

«Рак молочной железы - наиболее частое онкологическое заболевание у женщин в России. Оно находится на первом месте в структуре смертности женщин от онкологии. Число пациенток с такой болезнью увеличивается. Своевременно выявить рак поможет маммография молочных желез в двух проекциях. Это один из обязательных онкоскринингов в рамках диспансеризации женщин», - прокомментировала врач-рентгенолог больницы Лобни Ксения Снопова.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122. Сделать это онлайн получится на сайте mosreg.ru. Другие способы - через инфомат или лечащего врача. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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Лобня Врачи Диспансеризация

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