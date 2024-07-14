Благодарственные письма вручили сотрудникам «Почты России» в Химках

Депутат Александр Васильев поблагодарил сотрудников за труд и отметил, что современная почта - это один из самых больших коллектив в России. Здесь работают операторы связи, водители, сортировщики. Специалисты бесперебойно доставляют посылки и, тем самым, объединяют миллионы людей.

«Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам почтовых отделений. Вы ежедневно трудитесь на благо жителей нашего муниципалитета. Несмотря на появление современных технологий, почта не потеряла свою актуальность. Благодаря вашей работе у нас по-прежнему есть возможность обмениваться посылками, письмами и открытками с теми, кто находится далеко. Счастья, здоровья и благополучия вам!» - поделился Александр Васильев.

День российской почты отмечают каждое второе воскресенье июля. Профессиональный праздник появился в России в 1994 году.

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