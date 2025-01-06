Благочинный Можайского церковного округа поздравил жителей с Рождеством Христовым

Ново-Никольский собор, являющийся центральным храмом и настоящей жемчужиной Можайской земли, готовится к праздничным богослужениям. Этот величественный храм, ровесник Бородинского сражения, неизменно привлекает внимание жителей и гостей округа своей историей, архитектурой и духовной значимостью.

«Пусть в наших семьях воцарится мир и спокойствие. Пусть наша земля будет окутана Любовью и Благодатью Божией. Поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Мира, любви и здоровья всем вам. Храни вас Господь!», - отметил отец Иоанн в своем обращении.

В дни праздника в соборе пройдут торжественные службы. Так, 6 января в 17:00 начнется великое повечерие и всенощное бдение. В ночь на Рождество, 7 января, в 23:30 состоится главное богослужение - Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Верующие смогут принять участие в исповеди и ночной Литургии святого Иоанна Златоуста. Завершатся рождественские торжества 8 января утренней службой в 10:00.

Никольский собор приглашает всех верующих разделить радость праздника Рождества Христова, ощутить тепло молитвы и наполнить свои сердца светом Божьей любви.