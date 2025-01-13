БК «Химки» выиграл в матче против команды «Университет-Югра»

Напряженная игра началась тяжело для команды «Химки». Ребята в течение первой четверти набрали всего семь очков, пропустив при этом 20. Наверстать упущенное удалось после перерыва. Переживать соперников они заставили в последнем игровом отрезке. Трехочковые броски сделал Илья Сорокин за шесть минут до конца матча. Еще четыре очка принес Федор Ключников, совершив дальнее попадание. Сравнял счет Дмитрий Коршаков, а укрепил преимущество Глеб Суворов.

«Во второй половине мы начали играть в защите, совсем пропустили в первой половине, подравняли подбор и мяч начал двигаться намного лучше. Если мы свои 30 мячей с копейками забили, то пропустили меньше 20 - это был залог успеха. Хотелось бы, чтобы первая половина была такой же по отдаче», - отметил главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Теперь баскетболистам из Химок предстоит встретиться с командой «СШОР-Локо» 14 января. Игра пройдет в Краснодаре, начнется она в 19:00.