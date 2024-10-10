10 октября 2024, 22:56

БК «Химки» сыграет против «СШОР-Локомотив» в новом этапе Суперлиги 11 октября

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Баскетбольный клуб из Химок встретится со спортсменами из Краснодара «СШОР-Локомотив» на следующем этапе Суперлиги. Матч состоится 11 октября в 19:00 на поле Баскетбольного центра «Химки».

Ранее баскетболисты из Химок одержали победу в домашнем матче против команды из Ростова-на-Дону «Барс-РГЭУ». Игру завершили со счетом 71:61. «Химки» настроены дойти до финала соревнований, сохранив преимущество.

«В межсезонье мы приняли решение значительно обновить состав, поэтому осознаем, что для построения команды понадобится время. Но мы уверены в нашей команде и в нашем тренерском штабе. И очень ждем всех болельщиков на наших матчах», - отметил генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов.

Напомним, что в прошлом сезоне «Химки» заслужили серебро. Спортсмены выиграли 26 матчей из 30.

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Химки Баскетбол Суперлига
10 октября 2024, 22:41
Новую котельную построят в Шатуре к началу следующего отопительного сезона
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В городском округе Шатура прошла выездная встреча с жителями поселка Мишеронский. К началу следующего отопительного сезона там построят и введут в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную.

Выездная встреча представителей администрации Шатуры с жителями состоялась в поселке Мишеронский. Присутствующим рассказали о планах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства населенного пункта.

В Мишеронском построят блочно-модульную котельную. Ее подключат к новым сетям теплоснабжения и газопроводу. Котельную введут в эксплуатацию уже к началу следующего отопительного сезона. На ней установят котлоагрегаты общей мощностью 10,234 гигакалорий в час. Котельную оборудуют автоматизированными трехходовыми котлами с диапазоном регулирования мощности 20 - 100%.

Местные жители также обратились к представителям администрации округа с вопросами расселения аварийного жилья, сезонного затопления земельных участков, очистки ливневок, обновления крыш.

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Строительство Отопление Шатура
10 октября 2024, 21:36
Центр культуры и искусств имени Кекушева отремонтируют в Пушкино в 2025 году
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В городском округе Пушкино в 2025 году модернизируют Центр культуры и искусств имени Льва Кекушева. Подрядчика определят уже 11 октября.

На улице Дзержинского в пушкинской Ивантеевке к 2025 году реконструируют Центр культуры и искусств имени Льва Кекушева.

Комитет по конкурентной политике Московской области в сентябре провел открытый конкурс для определения подрядной организации. Выбранную компанию назовут 11 октября.

В здании центра культуры обновят помещения, отремонтируют фасад, реконструируют кровлю и поменяют старое оборудование на новое.

«Я очень рад, что наш Центр культуры будет обновлен. Это прекрасное место, где мы проводим много времени с семьей и друзьями. Не сомневаюсь, что обновленный центр станет еще более комфортным и современным», - сказал житель Ивантеевки Сергей Яйвазов.

В центре культуры регулярно проходят творческие занятия для детей и молодежи, встречи участников клуба «Активное долголетие», ветеранов и трудовых коллективов. Жители посещают спектакли и концерты, которые организуют в стенах учреждения.

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Пушкино Ремонтные работы
10 октября 2024, 21:20
Школьники из Чехова посетили с экскурсией Российский университет транспорта
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В рамках создания предпрофессиональных классов в гимназии № 7 учащиеся 11-х классов побывали в Российском университете транспорта. Ребята познакомились с учебными программами вуза, посетили студенческий лекторий и технопарк, а также поучаствовали в профессиональных пробах.

Ученикам 11«В» и 11«Г» гимназии № 7 во время экскурсии рассказали о программах Российского университета транспорта. Также ребята побывали в студенческом лектории и технопарке «Московский транспорт». Там они стали участниками профессиональных проб по направлению «Инженер 3D-печати». Школьники узнали о современных технологиях в транспортной отрасли и актуальных тенденциях этой сферы.

Учащихся впечатлило техническое оснащение учебного заведения. Преподаватели и студенты вуза рассказали о применении 3D-печати в транспортной сфере и показали проекты, разработанные в стенах учебного заведения.

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Чехов Школьники
10 октября 2024, 20:59
Личный прием жителей у главы округа по вопросам ремонта дорог прошел в Чехове
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел очередной личный прием граждан. Главными вопросами, с которыми обращались жители, были вопросы ремонта и содержания дорог и земельно-имущественных отношений.

Как отметил глава Чехова Михаил Собакин, для него важно уделить внимание проблемам каждого жителя и оперативно решить их вопросы.

«Во время личных приемов мы можем детальнее понять и разобрать проблемы людей. В каждом конкретном случае удается найти пути решения даже самых сложных трудностей», - сказал он.

Во время встречи прозвучали вопросы, касающиеся ремонта и содержания дорог в сельских населенных пунктах и земельно-имущественных отношений. По всем проблемам обратившиеся получили разъяснения, им обозначили сроки решения, за каждым вопросом закрепили ответственного.

«Ваше мнение и забота о нашем городском округе Чехов очень важны для меня. Мы продолжим работать над решением возникших проблем и улучшением качества жизни нашего округа», - подчеркнул Михаил Собакин.

Чтобы записаться на прием к главе городского округа Чехов Михаилу Собакину, необходимо заполнить форму на официальном сайте администрации, либо приехать лично по адресу: Советская площадь, дом № 3, кабинет № 2. Проконсультироваться о записи на прием можно по телефону: 7 (496) 726-89-96.

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Благоустройство Чехов Ремонтные работы

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