Бизнесу Подмосковья продадут земли рекреационного назначения за 30% от кадастровой стоимости
Согласно заявлению министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, часть арендаторов земельных участков рекреационного назначения в Московской области будут иметь возможность выкупить эти участки за 30% от их кадастровой стоимости. Это стало возможным благодаря принятым законодательным актам, включенным в антисанкционный пакет, который направлен на поддержку граждан и бизнеса.
В конце 2022 года постановление было дополнено нормами, расширяющими возможности прямой купли-продажи рекреационных земель и земель промышленного назначения.
«Мы провели ряд встреч с такими арендаторами, посчитали экономическое обоснование и пришли к выводу о том, что необходимо дать возможность таким арендаторам выкупить землю по льготной цене, за 30% от кадастровой стоимости», - сообщила Наталья Адигамова.
Глава ведомства также подчеркнула, что речь идет о тех земельных участках, которые были более чем на 90% ограничены федеральными зонами с особыми условиями использования территории.
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