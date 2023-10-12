Бизнесу Подмосковья продадут земли рекреационного назначения за 30% от кадастровой стоимости

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В конце 2022 года постановление было дополнено нормами, расширяющими возможности прямой купли-продажи рекреационных земель и земель промышленного назначения.

«Мы провели ряд встреч с такими арендаторами, посчитали экономическое обоснование и пришли к выводу о том, что необходимо дать возможность таким арендаторам выкупить землю по льготной цене, за 30% от кадастровой стоимости», - сообщила Наталья Адигамова.

Глава ведомства также подчеркнула, что речь идет о тех земельных участках, которые были более чем на 90% ограничены федеральными зонами с особыми условиями использования территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые направления развития Московской области на ближайшие годы.

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