Бизнесмены встретились со школьниками из Наро-Фоминска

Темой встречи выбрали «Финансовый бизнес-план проекта. Секреты успешной компании». Ответы на самые сложные вопросы в сфере предпринимательства подростки получили из уст профессионалов и практиков.

«Мы каждый год меняем схему, приглашаем новых партнеров, вливаем новую кровь в этот проект. Два года назад с нами работали сотрудники РАНХиГС, в этом году мы пригласили Политехнический университет, акселераторов и пытаемся пробовать разные форматы», - отметила директор МАУ ДПО «Учебно-методический центр» Ольга Чернилевская.

В режиме онлайн во встрече участвовали и старшеклассники Петровской школы, а также представитель Академии социального управления Московской области.

«Программа идет с 2018 года. В свое время мы начинали с простых бесед, потом пошли бизнес-игры, кейсы от предпринимателей - каждый год появляется что-то новое, социальные проекты. <…> Предпринимательство дополняет учебные процессы, а учебные процессы учат кое-чему и предпринимателей», - отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты городского округа Наро-Фоминск Игорь Степаненко.

Будущие бизнесмены приобретают полезные навыки и компетенции по трем направлениям: предпринимательские классы, бизнес-программы и социальные проекты. В будущем их объединят, чтобы дополнить и усилить содержание.

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