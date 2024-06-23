Бизнесмены из Химок обсудили сотрудничество с партнерами из Китая

Во встрече поучаствовали представители Торгово-промышленной палаты Московской области, местного бизнес-сообщества, а также крупнейшего автомобильного дилера. Темой обсуждения стало взаимодействие в поставке автозапчастей. Интерес проявили и инвесторы из Китая. По их мнению, совместный проект позволит создать новые рабочие места, а также возвести автомобильные заводы. Впоследствии это поможет решить существующие проблемы с логистикой и дефицитом запчастей.

«Предложение китайской стороны заключалось в том, чтобы производить автозапчасти благодаря пресс-формам. Автосалон, который продает китайские машины, имеет такую потребность. Считаю, что получится интересная коллаборация. Тут присутствует и спрос, и предложение», - прокомментировал депутат из Химок Артур Каримов.

Также участники встречи договорились о проведении ряда совместных мероприятий. Это будут встречи и конференции. На них обсудят перспективы сотрудничества в сфере автомобильной индустрии.

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