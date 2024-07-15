Бизнесмен из Одинцова получил субсидию на открытие детского спортклуба

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщает, что сегодня представители бизнеса стали чаще подавать заявки на получение субсидии для развития своего дело по франшизе. Только с начала этого года порядка 70 предпринимателей обратились за поддержкой в ведомство, 39 из них уже получили финансовую помощь для реализации своего дела.

Так предприниматели Московской области могут вернуть до миллиона рублей, которые были потрачены на покупку оборудования или аренду и коммунальные платежи.

«На сегодняшний день семьдесят пять предпринимателей уже подали заявки на получение этой поддержки на общую сумму 34,6 миллиона рублей, а тридцать девять из них уже получили субсидии на 17,5 миллионов рублей», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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