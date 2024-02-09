Бизнес-семинар по профориентации для школьников и студентов прошел в Серпухове

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В семинаре приняли участие студенты из Серпуховского, Губернского, Серпуховского открытого колледжей, МАИ и школьники МБОУ СОШ № 12.

По словам директора МБУ «Центра по профориентации и трудоустройству молодежи» Надежды Ереминой, на встречу пришла молодежь, которая будет работать в Серпухове.

«Сейчас молодежь поддерживают на всех федеральных, областных, региональных программах. Также поддерживают и развитие бизнеса. Молодые предприниматели очень нужны - это наши рабочие места, развитие различных сфер деятельности. Все для того, чтобы процветал и развивался наш любимый Серпухов», - пояснила Еремина.

Студентам рассказали, какими качествами должен обладать предприниматель, а также привели примеры успешных бизнес-моделей.

Наибольший интерес ребята проявили к сферам маркетинга, оптовой торговли и информационных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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