Бизнес-проект для школьников провели в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске успешно состоялся уже четвертый по счету конкурс «Проектная школа: Начинающий предприниматель», собравший амбициозные команды молодых бизнесменов. В этом году мероприятие принимала школа № 4.
В конкурсе приняли участие 13 команд из различных учебных заведений округа. Они представили свои работы в двух направлениях: «Предпринимательский проект» и «Территория жизни - место силы». Первая категория была посвящена бизнес-идеям, а вторая фокусировалась на социальных проектах, направленных на улучшение жизни в населенных пунктах.
«Самый главный результат проекта это то, что ребята учатся работать в команде», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.
Жюри конкурса состояло из опытных предпринимателей и общественных деятелей. Они оценивали не только инновационность и актуальность проектов, но и реальность их реализации.
Для многих участников проект стал шансом заявить о себе как о потенциальных специалистах перед работодателями города, которые присматривались к новым талантам среди конкурсантов.
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