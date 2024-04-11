Бизнес-проект для школьников провели в Наро-Фоминске

В конкурсе приняли участие 13 команд из различных учебных заведений округа. Они представили свои работы в двух направлениях: «Предпринимательский проект» и «Территория жизни - место силы». Первая категория была посвящена бизнес-идеям, а вторая фокусировалась на социальных проектах, направленных на улучшение жизни в населенных пунктах.

«Самый главный результат проекта это то, что ребята учатся работать в команде», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Жюри конкурса состояло из опытных предпринимателей и общественных деятелей. Они оценивали не только инновационность и актуальность проектов, но и реальность их реализации.

Для многих участников проект стал шансом заявить о себе как о потенциальных специалистах перед работодателями города, которые присматривались к новым талантам среди конкурсантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».