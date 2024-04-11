11 апреля 2024, 10:47

Бизнес-проект для школьников провели в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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В Наро-Фоминске успешно состоялся уже четвертый по счету конкурс «Проектная школа: Начинающий предприниматель», собравший амбициозные команды молодых бизнесменов. В этом году мероприятие принимала школа № 4.

В конкурсе приняли участие 13 команд из различных учебных заведений округа. Они представили свои работы в двух направлениях: «Предпринимательский проект» и «Территория жизни - место силы». Первая категория была посвящена бизнес-идеям, а вторая фокусировалась на социальных проектах, направленных на улучшение жизни в населенных пунктах.

«Самый главный результат проекта это то, что ребята учатся работать в команде», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Жюри конкурса состояло из опытных предпринимателей и общественных деятелей. Они оценивали не только инновационность и актуальность проектов, но и реальность их реализации.

Для многих участников проект стал шансом заявить о себе как о потенциальных специалистах перед работодателями города, которые присматривались к новым талантам среди конкурсантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Наро-Фоминск Школы конкурсы
11 апреля 2024, 11:34
Услугу по оформлению разрешений на охоту обновили в Подмосковье
Unsplash
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Услугу по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов оптимизировали на портале госуслуг в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Мы внедрили в нее умные сервисы, которые позволят выбрать объекты для охоты, а также исключили необходимость подавать документы лично в МФЦ и запустили подачу отчетов по результатам охоты в цифре», - подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Размер госпошлины за оформление разрешения составляет 650 рублей. Напомним, охота в Московской области разрешена в общедоступных угодьях. Также на региональном портале можно оформить охотничий билет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. На портале появились такие услуги, как установка предварительной опеки, оформление экстренной соцпомощи, оформление пособия и матпомощи и другие.

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Госуслуги
11 апреля 2024, 11:30
Пенсионер из Балашихи написал икону для храма в Донбассе
Пресс-служба городского округа Балашиха
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Икону с изображением Георгия Победоносца передали одному из восстанавливаемых храмов в Донбассе. Автором работы является 73-летний пенсионер из Балашихи Евгений Пугачев.

По понедельникам и средам в Никольско-Архангельском парке Евгений Пугачев занимается с пенсионерами Балашихи северной ходьбой. Присоединиться к тренировкам может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доставке подарков от школьников Подмосковья в Донбасс.

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В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что Евгений работает инструктором по ОФП и дыхательной гимнастике в спортивном клубе «Союз». Одновременно с этим вот уже 30 лет он пишет и реставрирует иконы. На его счету более 500 образов, которые находятся во многих храмах России.

Донбасс Балашиха
11 апреля 2024, 11:22
Подмосковная спортсменка выиграла 4 медали на чемпионатах России по горнолыжному спорту
Российская федерация горнолыжного спорта
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Подмосковная спортсменка Виталина Гирина выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды на чемпионатах России по горнолыжному спорту. Соревнования прошли с 15 марта по 7 апреля в Кабардино-Балкарской Республике, Сахалинской и Ленинградской областях.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсменка получила золото в дисциплине «параллельный слалом», а также показала лучший результат в «слалом-гиганте».

Вице-чемпионкой девушка стала в «слаломе», уступив сопернице из Москвы.

Кроме того, Виталина Гирина стала призером командных соревнований, получив бронзовую медаль. Еще одной бронзы спортсменка удостоилась на международном «Кубке Большого Вудъявра» в дисциплине «слалом-гигант».

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Спортсмены
11 апреля 2024, 11:18
Городской парк в Раменском победил на всероссийском конкурсе
Телеканал «360»
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Раменский парк слал победителем престижного конкурса среди парковых зон страны. На состязание пришло более 600 заявок из разных уголков России, представленных в 24 номинациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

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Оценка проводилась по критериям общего состояния парка, наличия и качества инфраструктуры, популярности места среди посетителей и активности в социальных сетях.

После значительной реконструкции площадью 18,5 гектара, Раменский парк превратился в настоящий магнит для жителей и гостей округа, привлекая до 20 тысяч человек ежемесячно. Летом для посетителей заработает новый аттракцион - башня свободного падения высотой 13 метров.

«Та часть парка, которая еще не благоустроена вокруг озера и та часть, которая идет к Северке мы тоже хотим сделать эти зоны более комфортными. Обустроим зону для загара, преобразим часть, которая соединяет парк с озером, » - сказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

После нового этапа благоустройства площадь парка вырастет до 35 гектар.

Этим летом парк предложит новую услугу - проведение выездных церемоний бракосочетания. Для регистрации выбрана смотровая беседка с видом на Борисоглебское озеро, а список желающих уже формируется.

Благоустройство Раменское

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