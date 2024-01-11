11 января 2024, 17:29

Бизнес Подмосковья привлек более 20 миллиардов рублей при поддержке гарантийного фонда за год

Unsplash
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Предприниматели Московской области привлекли финансирование в размере 20,1 миллиарда рублей в 2023 году. Сделать это удалось благодаря поручительству Московского областного гарантийного фонда.

«В 2023 году бизнесу выдано 992 поручительства на общую сумму 9,2 миллиарда рублей», - подчеркнула заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что поручительство при нехватке залогового обеспечения является одним из самых востребованных инструментов у представителей бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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Бизнес
11 января 2024, 18:16
Трамваи и пути модернизируют в Коломне в 2024 году
Unsplash
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Модернизация трамваев и путей запланирована в Коломне на 2024 год. Этот экологичный вид транспорта, не загрязняющий воздух, признан очень перспективным во всем мире.

Трамвайное предприятие в Коломне динамично развивается, обновляет подвижной состав и расширяет маршруты в соответствии с ростом города. На данный момент на линии работает более 50 вагонов по десяти маршрутам. Транспорт ежедневно перевозит около 60 тысяч человек.

«Правительство России разрабатывает новую программу, мы плотно общаемся с разработчиками, они к нам приезжали. Мы планируем в нее войти для того, чтобы обновить подвижной состав и сделать капитальный ремонт трамвайных путей», - отметил первый заместитель главы администрации городского округа Коломна Денис Лубяной.

По его словам, Коломна сможет войти в программу ориентировочно во второй половине 2024 года.

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Коломна
11 января 2024, 18:11
Прокуратура выяснит обстоятельства сброса сточных вод в Химках
Минэкологии МО.
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Причины сброса сточных вод установят в Химках. Нарушения выявили в микрорайоне Сходня. Там нашли оголовок вкопанной трубы, который использовали для сброса стоков на рельеф местности.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, материалы проверок направили в межрайонную природоохранную прокуратуру. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, инспекторы провели исследования для расчета ущерба от разлива сточных вод.

«Установлено, что разлив произошел на площади 116 квадратных метров. Лабораторный анализ проб показал превышение предельно допустимых концентраций по ряду веществ, характерных для бытового водоотведения. Общий ущерб от загрязнения превысил полмиллиона рублей», - сказал министр.

Нарушения выявили на участке, который находится в собственности муниципалитета. Администрации округа объявили предостережение.

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Химки Минэкологии Подмосковья Экология
11 января 2024, 17:43
Подъезд дома № 14 отремонтировали на улице Германа Титова в Химках
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Уникальный дизайн-проект подъезда в космическом стиле реализовали в доме № 14 на улице Германа Титова в Химках. Ремонт выполнили по губернаторской программе «Мой подъезд».

Стиль оформления выбрали не случайно: дом, в котором расположен подъезд, находится в ЖК «Солнечная система».

Теперь в подъезде лестницы и новые входные двери оснащены подогревом, а расположенная на входе плитка предотвратит образование наледи - все это позволяет безопасно подниматься по лестнице.

Депутат Госдумы Ирина Роднина отметила, что к тематике подъезда отнеслись с большой фантазией.

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ЖКХ Химки
11 января 2024, 17:05
Коммунальные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий
ГУСТ МО
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Коммунальные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий. В этот четверг в регион пришла оттепель — сегодня, 11 января, температура воздуха составила ноль градусов, однако к вечеру она упадет до -13.

По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, сегодня местами в Подмосковье наблюдается мокрый снег с дождем. С утра к расчистке улиц приступили почти 16 тысяч коммунальщиков. Особое внимание уделяют пешеходным дорожкам, тротуарам, лестницам и спускам.

«Дополнительно на маршруты выехали 751 единица метущей техники и 478 погрузчиков и самосвалов. Так как в ближайшие сутки прогнозируют серьезное похолодание, сгребание снега с прометанием и последующей обработкой необходимо выполнить оперативно», - сказала она.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Снегопад

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