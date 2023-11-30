30 ноября 2023, 16:19

Бизнес Подмосковья получил более 23 млрд рублей льготных кредитов с начала года

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Представители бизнеса Подмосковья получили более 23 миллиардов рублей по льготной программе кредитования «1764» с начала года. Так, в России заключили 25 тысяч контрактов на общую сумму 566 миллиардов рублей.

«Подмосковным предпринимателям доступен широкий перечень мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Это, в том числе, федеральная льготная кредитная программа „1764“», - ­сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, средний чек по кредитам, выданным в 2023 году, составляет 21,8 миллиона рублей, что в 2,4 раза выше показателей прошлого года.

Напомним, льготная программа инвестиционного кредитования проводится по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
30 ноября 2023, 18:44
Жителям Подмосковья напомнили правила снятия объектов с кадастрового учета
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Жители Московской области могут снять недвижимость с кадастрового учета в определенных случаях. Сделать это может как сам владелец имущества, так и его доверенное лицо по нотариальной доверенности. Министерство имущественных отношений Московской области разъяснило, в каких случаях и куда следует обращаться.

Заявление по снятию с учета объекта недвижимости можно подать в МФЦ или на сайте Росреестра. Важно, если на объект зарегистрировано право собственности, то заявление подается одновременно на снятие его с кадастрового учета и о прекращении права собственности.

Чтобы снять строение с кадастрового учета, собственники должны предоставить право собственности, заявление о снятии с кадастрового учета, паспорт, а также акт обследования.

Отмечается, что госпошлина за снятие с кадастрового учета объекта недвижимости и регистрацию прекращения права не взимается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
30 ноября 2023, 18:28
Жителей Подмосковья пригласили на антикоррупционный диктант
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило о проведении всероссийского антикоррупционного диктанта. Все желающие смогут принять участие и проверить свои знания в этой области.

Диктант состоит из 40 вопросов. На их решение предоставляется 30 минут. Тест включает как общие вопросы, так и практические ситуации.

Мероприятие состоится 9 декабря - его приурочат к международному дню борьбы с коррупцией. Диктант проведут в рамках национальной стратегии противодействия коррупции, рассчитанной на 2021–2024 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Образование
30 ноября 2023, 18:06
Победителей областного этапа конкурса социальных предпринимателей назвали в Подмосковье
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Итоги регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства подвели в Подмосковье. Всего к участию подали 24 заявки в шести номинациях.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства, а также на поддержку идей НКО и представителей бизнеса.

Жюри оценивали проекты в шести номинациях: «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший проект в сфере социального обслуживания», «Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей», «Лучший проект в культурно-просветительской сфере», «Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» и «Лучший проект в сфере социального туризма».

Теперь победители представят Московскую область на межрегиональном этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
30 ноября 2023, 17:56
Подмосковные производства увеличили объем отгрузки товаров на 22% за год
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Объем отгрузки товаров производства подмосковных предпринимателей превысил 4,4 триллиона рублей за период с января по октябрь. При этом большая част пришлась на обрабатывающую промышленность.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, за 10 месяцев на 22,5% вырос объем отгрузки промышленных товаров.

«В денежном выражении объем отгрузки товаров собственного производства превысил 4,4 триллиона рублей. Важно, что более 88% продукции на сумму свыше 3,9 триллиона рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья», - отметила она.

В обрабатывающем секторе наибольший объем отгрузки отметили в пищевой промышленности. Он превысил 892 миллиарда рублей. Еще 702 миллиарда рублей пришлось на металлургические компании, 308 миллиардов - на химическую отрасль, 306 миллиардов - на неметаллическую минеральную продукцию и 258 миллиардов - на производство резиновых и пластмассовых изделий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность

Новости по теме