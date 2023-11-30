Бизнес Подмосковья получил более 23 млрд рублей льготных кредитов с начала года

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«Подмосковным предпринимателям доступен широкий перечень мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Это, в том числе, федеральная льготная кредитная программа „1764“», - ­сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, средний чек по кредитам, выданным в 2023 году, составляет 21,8 миллиона рублей, что в 2,4 раза выше показателей прошлого года.

Напомним, льготная программа инвестиционного кредитования проводится по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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