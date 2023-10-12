Бизнес Подмосковья нашел дополнительные земли благодаря новому цифровому сервису

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Заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов в своем докладе рассказал подробности о работе нового сервиса.

«Делаем мы это с помощью мобильного приложения и каждый земельный участок загружаем на инвестпортал. Такая работа ведется с мая в каждом городском округе. За это время было обследовано 15,1 тысяч земельных участков общей площадью 25,7 тысяч гектаров, из них 3,7 тысячи участков площадью 5,6 тысяч гектаров оказались неиспользованными и, соответственно, предложены бизнесу под реализацию самых разных проектов», - сообщил Геннадий Герасимов.

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