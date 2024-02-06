Бизнес-омбудсмены Подмосковья и Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве

Воспитанники спортшколы А. П. Горелова городского округа Химки заняли призовые места чемпионата и первенства центрального федерального округа по спортивному ориентированию на лыжах. Участие в соревнованиях приняли более 230 спортсменов из 11 регионов.

В эстафетных лыжных гонках среди мужчин и женщин победу одержали Егор Артемов и Александра Гулевских. Александра дважды стала серебряным призером в спринте и классике, а бронзовые медали в этой же дисциплине завоевали Федор Никифоров и Анастасия Свирь.

В эстафете среди юношей до 15 лет золото выиграл Илья Ларин. Светлана Олейниченкова стала обладательницей серебряных медалей в спринте и эстафете среди девушек, а также финишировала на бронзу в классике. Ульяна Голованова и Ксения Гапунич завоевали серебро, а Ульяна Голованова заняла третье место в спринте среди девушек.

В возрастной категории до 18 лет команда Московской области заняла второе место и сформировала состав для участия в финале 12 зимней Спартакиады учащихся России.

Ранее спортивная школа имени А. П. Горелова была признана одним из лучших спортивных учреждений Московской области за высокий уровень достижений воспитанников в 2022 году. В коллективе учреждения работают квалифицированные тренеры, двое из которых имеют звание Заслуженного тренера России.

Всего 198 человек достигли спортивных и массовых разрядов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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