06 февраля 2024, 12:30

Бизнес-омбудсмены Подмосковья и Ханты-Мансийского округа подписали договор о сотрудничестве

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев подписал договор о сотрудничестве со своей коллегой из Ханты-Мансийского автономного округа Ириной Каск. Омбудсмены договорились вместе работать над улучшением бизнес-климата в своих регионах.

«Межрегиональное взаимодействие - важная составляющая нашей работы. Обмен опытом позволяет находить более эффективные пути решения возникающих у бизнеса вопросов. С Ириной Каск мы рассчитываем на системной основе разрабатывать предложения по формированию благоприятного предпринимательского климата в наших регионах», - прокомментировал Владимир Головнев.

Бизнес-омбудсмены обменялись мнениями по текущей ситуации в бизнесе. Головнев рассказал о созданной в Подмосковье уникальной сети общественных приемных в городских округах, о практике досудебного урегулирования споров и взаимодействии с предпринимательским сообществами.

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Бизнес
06 февраля 2024, 13:17
Более 150 человек приняли участие в соревнованиях по спортивной аэробике в Солнечногорске
Unsplash
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Чемпионат и первенство округа по спортивной аэробике провели в Солнечногорске. Более 150 человек выступили на соревнованиях в спортивной школе № 1.

Состязания проходили нескольких номинациях и в четырех возрастных категориях от девяти лет и старше.

«Спортивная аэробика в городском округе Солнечногорск является одним из самых массовых видов спорта. Впереди новый соревновательный сезон. Желаю нашим аэробистам успеха и много новых ярких побед», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Спортивной аэробикой в Солнечногорске занимаются порядка 350 ребят. Каждый год они показывают высокий уровень подготовки на соревнованиях различного уровня.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Дети Солнечногорск
06 февраля 2024, 13:17
Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске модернизируют в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске передают на баланс муниципалитета. Объект модернизируют в 2024 году, подготовив к следующему отопительному сезону.

Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске передают на баланс муниципалитета.

Объект модернизируют в 2024 году, подготовив к следующему отопительному сезону.

Работы на котельной планируется провести к концу сентября. Там установят три котла большой мощности, новые горелки, газорегуляторное оборудование, насосы, системы химической водоочистки и электросетевое оборудование.

В порядок приведут и здание: заменят кровлю, окна, двери, ворота, обновят административно-бытовые помещения. Полный объем работ и сроки определят после обследования объекта специалистами.

«Сети с износом более 90% в микрорайоне до апреля 2023 года находились в управлении и на балансе Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны, в собственность муниципалитета их забрали с одной целью - полностью заменить. В начале года значительные неудобства жителям доставила ненормативная работа котельной и, как следствие, перебои в подаче отопления и горячей воды. В связи с этим по поручению губернатора Андрея Воробьева принято решение инициировать передачу котельной на баланс муниципалитета - уже завершается процесс оформления», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее муниципальное предприятие «ИКЖКХ» заменило аварийный участок теплосетей протяженностью почти 400 метров.

Также микрорайон Выстрел включили в государственную программу по капитальному ремонту сетей. Сейчас за счет средств местного бюджета меняют самый изношенный участок трубопровода протяженностью 350 метров вблизи дома № 22. Ранее муниципальное предприятие «ИКЖКХ» заменило коммуникации протяженностью почти 400 метров. Все оставшиеся сети - это почти 12 километров - планируется обновить в 2024 году.

Совместно с региональным правительством разработана дорожная карта по всем запланированным в микрорайоне мероприятиям. Контроль за их реализацией будут осуществлять совместно с жителями Солнечногорска.

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ЖКХ Солнечногорск Отопление
06 февраля 2024, 13:16
Глава Солнечногорска проверил уборку снега в микрорайоне Рекинцо
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Уборка и вывоз снега — среди самых актуальных обращений от жителей Солнечногорска. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Глава округа Константин Михальков проверил, как идет расчистка дорог и дворов в микрорайонах Рекинцо и Рекинцо-2.

По вопросу уборки дворов жители Солнечногорска могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и руководитель региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, депутат Олеся Тыщенко проверили качество содержания территории двух микрорайонов.

«У себя в аккаунте получал комментарии жителей микрорайонов Рекинцо и Рекинцо-2, что нам необходимо усилить работу по уборке снега. Этот же вопрос поднимался и на последней выездной администрации. Чтобы оперативно и качественно изменить ситуацию, мы привлекли дополнительные силы, усилили вывоз снега», - сказал Константин Михальков.

ЖКХ Солнечногорск Снегопад
06 февраля 2024, 13:06
Водителей предупредили о снегопаде и метели с ухудшением видимости до 500 метров в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Сильные снегопады придут в Подмосковье в эту среду. По прогнозам синоптиков, в этот день выпадет около четверти от месячной нормы осадков. Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и минимизировать поездки.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в эту среду возможна метель с ухудшением видимости до 500 метров. Водителей призвали быть аккуратными, соблюдать дистанцию и не отвлекаться во время движения.

Пешеходам посоветовали носить световозвращатели в вечернее время и переходить дорогу только на переходе.

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Дороги Снегопад

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