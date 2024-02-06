Бизнес-омбудсмены Подмосковья и Ханты-Мансийского округа подписали договор о сотрудничестве

Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске передают на баланс муниципалитета. Объект модернизируют в 2024 году, подготовив к следующему отопительному сезону.

Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске передают на баланс муниципалитета.

Объект модернизируют в 2024 году, подготовив к следующему отопительному сезону.

Работы на котельной планируется провести к концу сентября. Там установят три котла большой мощности, новые горелки, газорегуляторное оборудование, насосы, системы химической водоочистки и электросетевое оборудование.

В порядок приведут и здание: заменят кровлю, окна, двери, ворота, обновят административно-бытовые помещения. Полный объем работ и сроки определят после обследования объекта специалистами.

«Сети с износом более 90% в микрорайоне до апреля 2023 года находились в управлении и на балансе Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны, в собственность муниципалитета их забрали с одной целью - полностью заменить. В начале года значительные неудобства жителям доставила ненормативная работа котельной и, как следствие, перебои в подаче отопления и горячей воды. В связи с этим по поручению губернатора Андрея Воробьева принято решение инициировать передачу котельной на баланс муниципалитета - уже завершается процесс оформления», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее муниципальное предприятие «ИКЖКХ» заменило аварийный участок теплосетей протяженностью почти 400 метров.

Также микрорайон Выстрел включили в государственную программу по капитальному ремонту сетей. Сейчас за счет средств местного бюджета меняют самый изношенный участок трубопровода протяженностью 350 метров вблизи дома № 22. Ранее муниципальное предприятие «ИКЖКХ» заменило коммуникации протяженностью почти 400 метров. Все оставшиеся сети - это почти 12 километров - планируется обновить в 2024 году.

Совместно с региональным правительством разработана дорожная карта по всем запланированным в микрорайоне мероприятиям. Контроль за их реализацией будут осуществлять совместно с жителями Солнечногорска.

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