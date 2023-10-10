Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев помог кондитерскому производству с расширением
Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев помог крупному кондитерскому производству создать проект межевания территории для расширения. На протяжении трех лет предприятие получало отказы и не могло реализовать новые проекты.
Как рассказал Головнев, для помощи предпринимателю провели межведомственную комиссию с участием всех профильных ведомств. На заседании разработали дорожную карту со сроками работ. Благодаря этой работе компания сможет реконструировать фабрику и открыть школу для предпринимателей, а также создать музей шоколада и сладкого кофе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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