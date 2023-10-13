Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал об усилении контроля за кассовой техникой на рынках и ярмарках

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Мероприятия по борьбе с теневым оборотом на розничных рынках продолжают проводиться в Московской области с 2021 года. Они проходят в рамках реализации отраслевого проекта Федеральной налоговой службы.

Очередная встреча с предпринимателями состоялась в Раменском округе, где были обсуждены вопросы контроля за применением ККТ, прозрачности торговой деятельности и повышения культуры «выдачи чека». Также на совещании были рассмотрены возможности использования аудио-оповещений на рынках для напоминания покупателям о необходимости требовать чек при покупке товаров. Управляющим рынками была передана информация о важности правильного применения контрольно-кассовой техники в соответствии с законодательством.

Бизнес-омбудсмен Владимир Головнев подчеркнул, что бизнесменов не могут вечно предупреждать о нарушениях.

«Профилактика правонарушений - важнейшая задача государственных структур. Но и бизнес должен понимать, предупреждать без конца невозможно. За неоднократно повторяющимися нарушениями последует штраф, а он немалый», - рассказал Владимир Головнев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что перед Московской областью стоит задача по обеспечению безопасности. По его словам, власти продолжат совместную работу с правоохранительными органами.

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