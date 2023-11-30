Бизнес-омбудсмен Подмосковья провел встречу с предпринимателями в Одинцове

На подобных встречах помогают разрешить даже сложные случаи. В этот раз большое количество обращений касалось земельно-имущественных отношений: от идеи создания бизнеса до выкупа спорного участка. Каждый случай разобрали детально.

«Подводим итоги уже уходящего 2023 года. Наша самая главная задача - это, конечно, бизнес-климат. И те вопросы, которые мы рассматриваем, все-таки наиболее типовые, которые встречаются не в одном муниципалитете, а в целом по территории», - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

По всем рассмотренным обращениям проведут проверки и примут меры прокурорского реагирования. Бизнесмены признаются, что подобные встречи необходимы, поскольку позволяют быстро получить обратную связь.

«Повестка готовится заранее, люди уже приходят подготовленными: с конкретными вопросами, с конкретными обращениями, которые мы потом в сотрудничестве с коллегами из регионального правительства, из муниципалитетов в рабочем порядке рассматриваем и находим решение», - сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Совместные встречи с предпринимателями в регионе проводят регулярно. В большинстве случаев спорные вопросы удается разрешить в пользу обратившихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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