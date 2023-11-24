Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю из Королева подключить к электросетям новое молочное производство
Предприниматель из Королева обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу. Консультация была необходима для успешного подключения производства к электросетям.
Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, предприниматель запланировал расширить производство молочной продукции. Для этого нужно быть подключить объект к коммуникациям. К решению вопроса подключилась руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена в Королеве Людмила Козлова. Она наладила взаимодействие с филиалом «Мособлэнерго», работающем на территории, где расположено производство.
В результате объект подключили к коммуникациям.
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