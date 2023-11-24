Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю из Королева подключить к электросетям новое молочное производство

Семью из Раменского округа наградили медалью ордена «Родительская слава». Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, прошло в Доме правительства Московской области.

Как сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья, в числе награжденных есть семья из Раменского городского округа - Наталья Ломакина и Валерий Ломакин.

Награду за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию вручал лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Семья Ломакиных получила орден «Родительская слава» за образование социально ответственной семьи и пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, они показали отличный пример по укреплению семьи и воспитанию детей.

В ходе мероприятия Андрей Воробьев подчеркнул, что для него это большая честь передать ордена «Родительская слава» семьям.

Отметим, что кроме семьи Ломакиных, награду получила пара из Орехово-Зуевского округа. В этом году они отмечают 25-летний юбилей совместной жизни. У них 12 детей. Также ордена удостоили семью из Протвино.

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