Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог еще одной компании возобновить производство

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По инициативе бизнес-омбудсмена провели проверку и установили нарушение требований статьи 64.1 Федерального закона № 229-ФЗ, в связи с чем, руководителю Главного управления вынесли представление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили новые проекты и развитие экспорта.

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