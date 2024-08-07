Бизнес-омбудсмен Подмосковья Головнев получил 1,1 тысячи обращений с января

Чаще всего представители бизнеса жаловались на действия или бездействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, на органы местного самоуправления, а также на государственные органы Московской области.

По словам Головнева, около 20% бизнесменов столкнулись с нарушениями в сфере земельно-имущественных отношений. Омбудсмен также отметил, что за полгода в Подмосковье провели около 40 мероприятий с участием бизнес-сообщества Московской области.

«Одним из немаловажных направлений нашей работы является проведение мониторинга бизнес-среды региона, выявление системных проблем. К примеру, в настоящее время совместно с общественными приемными мы проводим опрос, посвященный изучению степени доверия предпринимателей Московской области к правоохранительным органам», - заключил Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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