Бизнес-омбудсмен и областной прокурор защитили права предпринимателей Подмосковья

Жалобы касались действий органов местного самоуправления, избыточного административного давления, споров с энергетическими компаниями, вопросов технологического присоединения и действий правоохранительных органов.

«Наша задача найти правильное решение, которое не просто указывает что здесь черное, а там белое, а в нормальном деловом режиме устранить то, что препятствует предпринимателям, либо наоборот согласовать и интересы государства и предпринимателя, которые устроили бы обе стороны», - подчеркнул прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В аппарате уполномоченного по правам человека сообщили, что по всем обращениям проведут проверки, и при необходимости примут меры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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