Бизнес-игру по работе в команде провели для самозанятых в Подмосковье
Интерактивную бизнес-игру провели для самозанятых в Подмосковье. В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что участники разработали четыре модели потенциальных совместных проектов.
Среди кейсов были: туристический бизнес с последующей упаковкой во франшизу, пространство для людей и собак, ретритный центр для практик, а также женское сообщество по интересам.
Предприниматели узнали, как правильно работать в команде, а также прошли все стадии создания проекта: от идеи до запуска своего дела.
Игру организовал центр «Мой бизнес».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
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