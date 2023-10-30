Бизнес-игру по работе в команде провели для самозанятых в Подмосковье

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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