Бизнес-форум о производительности труда и наставничестве пройдет в Сенеже

Регистрация на форум «Производительность труда и наставничество - 2024» завершится 25 ноября. Мероприятие для бизнеса пройдет в Сенеже.

Ожидается, что участниками форума станут 700 представителей бизнеса и более 40 экспертов, которые поделятся опытом создания современных систем наставничества в различных отраслях - от сырьевой и пищевой промышленности до IT и гостеприимства.

В рамках пленарного заседания состоится награждение победителей конкурса «Лучшие практики наставничества», проходящего в рамках национального проекта «Производительность труда». В этом году выберут 15 победителей в пяти номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии», «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в индустрии гостеприимства».

Организатором форума выступает Минэкономразвития России при поддержке правительства Московской области. Отмечается, что конкурс «Лучшие практики наставничества» направлен на распространение передового опыта, позволяющего повысить производительность труда и раскрыть потенциал сотрудников.