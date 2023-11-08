Бизнес-бранч для артистов и продюсеров прошел в Раменском
Бранч для представителей бизнеса, артистов и режиссеров прошел в Раменском. Идея объединить бизнес и культуру появилась в преддверии Нового года.
В неформальной обстановке каждый участник бранча рассказал о своей сфере деятельности, бизнес-наставники поделились лайфхаками. В результате масштабного нетворкинга предприниматели получили десятки идей, ответы на свои вопросы и новые интересные знакомства.
«У нас сегодня на площадке самые главные виновники торжества - это наши артисты, это всевозможные продюсеры, те, кто занимается праздниками. Наша миссия сегодняшнего дня - познакомить их с бизнесом, то есть в преддверии Нового года мы будем делать совместные проекты», - рассказала организатор бранча «Золотой актив» Лилия Семенова.
Мероприятие прошло в теплой, дружественной обстановке. Его итогом, уверены организаторы, станут корпоративы и праздничные мероприятия. Бранч провели в рамках муниципальной программы по поддержке малого предпринимательства.
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