27 мая 2024, 12:34

Биокомбинату в Лосино-Петровском исполнилось 100 лет

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

«Щелковский биокомбинат» в Лосино-Петровском отмечает юбилей. Предприятие уже 100 лет производит вакцины для животных.

Начав свою деятельность в 1924 году на базе племхоза «Кашинцевская ферма», сегодня «Щелковский биокомбинат» - одно из крупнейших российских предприятий агробиологической промышленности. Там выпускают иммунобиологические препараты для ветеринарного применения. Биокомбинат владеет современными технологиями производства ветеринарных препаратов и высокотехнологичным оборудованием, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию.

«Сто лет - это вроде бы очень много, но предприятие с оптимизмом смотрит в будущее. В первую очередь думаем о современных, научных и востребованных разработках для ветеринарии, для животноводства. Мы стоим на страже биологической безопасности», - сказал директор ФКБ «Щелковский биокомбинат» Олег Акилин.

Сегодня биокомбинат является ведущим поставщиком вакцин против ящура, бруцеллеза и бешенства сельскохозяйственных и домашних животных в России. На предприятии выпускается около 40 наименований продукции, которую экспортируют в более чем 20 стран мира.

«Это флагман, это самое крупное предприятие городского округа. Самое главное, что и 2022 год и 2023-ий в условиях санкций предприятие увеличило выпуск продукции», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Сейчас здесь работает свыше 600 высококвалифицированных специалистов: биохимиков, ветеринарных врачей, технологов, инженеров, лаборантов, аппаратчиков, экономистов и специалистов другого профиля. В их числе - профессора, доктора наук и кандидаты наук. Предприятие нацелено на ускоренное развитие сферы биотехнологий.

«Все, что мы употребляем в пищу из животноводства безопасно и полезно для человека, потому что здесь работают каждый день люди. И работают не один год, а уже 100 лет. И Щелковский биокомбинат - это реально бренд не только Лосино-Петровского, не только Подмосковья, но и всей страны. Они делают уникальные открытия, уникальные разработки», - отметил депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Толмачев.

В честь юбилея лучшие работники удостоены заслуженных наград. Также на сцене для юбиляров выступили творческие коллективы Дома культуры Биокомбината.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лосино-Петровский
27 мая 2024, 13:17
Более 3 тысяч домов Коломны подключили к газу по президентской программе
Мособлгаз
Читайте нас в: Google Новости
Реализация программы «Социальная газификация» продолжается в Подмосковье. В ее рамках бесплатно проводят газовые сети до границ домовладений.

Так, в Коломне в программу социальной газификации вошел 101 населенный пункт, 100 из которых полностью догазифицировали, а жители округа заключили свыше трех тысяч договоров.

По данным Министерства энергетики Московской области, с начала реализации президентского проекта «Мособлгаз» построил свыше четырех тысяч километров новых газопроводов.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений» - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Напомним, ряд граждан могут подключить газ на льготных условиях. К ним относятся: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, многодетные семьи и другие. Так, на данный момент в Московской области зарегистрировали свыше пяти тысяч заявок на льготное подключение, из их более двух тысяч уже одобрили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Газ Социальная газификация
27 мая 2024, 13:15
Еще два города стали побратимами Наро-Фоминска
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
К и без того внушительному списку городов-побратимов Наро-Фоминска прибавилось еще два. Побратимские отношения установлены с районом Сокольники города Москвы и городским округом Балтийск Калининградской области.

Председатель Совета депутатов Балтийского городского округа Калининградской области Николай Плюгин отметил важность нового сотрудничества. Теперь юные жители Наро-Фоминска смогут увидеть Калининградскую область, Балтийское море, ознакомиться с «Балтфлотом», а ребята из Балтийска - смогут посетить Подмосковье.

«Балтийск - это уникальный город, самая западная точка России. Поэтому нам очень важно ощущать, что за нами огромная и мощная страна, и что в этой стране у нас есть города-побратимы», - сказал Плюгин.

Среди давних побратимов Наро-Фоминска - старинная Вязьма, которой исполняется 778 лет, а также белорусский Бобруйск - город с 635-летней историей. Ну, а первому упоминанию села Фоминское, на месте которого возник Наро-Фоминск - 395 лет. Над установлением и научным подтверждением этой даты трудилась целая команда энтузиастов: историков и краеведов.

«Мы вместе полтора года находили историческую правду и нашли это первое упоминание, которое нам подтвердила Академия наук. Уже во второй раз мы отмечаем такой серьезный возраст нашего города - 395 лет. Наро-Фоминск - город с большой историей и с современным молодым обликом», - отметил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

По традиции Дня города прошло награждение отличившихся жителей Наро-Фомиского городского округа. Званий «Почетный гражданин» удостоились ветеран Великой Отечественной войны Евгений Семенович Евдокимов и военный историк, кандидат исторических наук, Владимир Михайлович Мельников.

«Дорогие жители и гости нашего городского округа, дорогие наши побратимы! Я поздравляю всех с этим замечательным праздником. Сегодня мы отмечаем юбилей нашего любимого города, города-воина, города-труженика. Города с богатой историей», - сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Безупречным вокалом и отличными хореографическими номерами поздравили собравшихся творческие коллективы городов-побратимов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск
27 мая 2024, 13:07
Парк Мира в Коломне благоустроят к июлю
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Благоустройство парка Мира продолжается в Коломне. Там появится скейт-парк, детские площадки, новые скамейки и урны. Работы планируют завершить в июле этого года.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в этом году в парке проведут масштабную реконструкцию.

«Парк Мира является главной городской зоной отдыха и развлечений для разных групп лиц. Ранее здесь уже были частично проведены работы по благоустройству: восстановлены дорожки, высажены деревья, появилась большая детская игровая площадка. В этом году в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ мы приступаем к масштабной реконструкции парка», - сказал он.

Общая площадь парка составляет 26 гектаров. В ходе благоустройства там обновят входные арки, фонтан, танцевальную площадку и сцену. На территории появится скейт-парк, велодорожка, камеры видеонаблюдения и новые фонари, скамейки, урны и теневые навесы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Благоустройство
27 мая 2024, 13:05
Администрация Павловского Посада поздравила выпускников школ
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Последние звонки прозвучали для выпускников Павлово-Посадского городского округа. Администрация муниципалитета поздравила ребят с окончанием школьной поры.

Праздник прощания с беззаботным детством, любимыми учителями, школьными уроками и переменами, отметили и ученики других школ городского округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В образовательных учреждениях Павловского Посада 24 мая прошли последние звонки. В среднюю школу № 18 имени Менчинского поздравить выпускников приехал первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов. Особенно трогательным моментом стало поздравление первоклассников.

Школы Павловский посад

Новости по теме