Биокомбинату в Лосино-Петровском исполнилось 100 лет

Начав свою деятельность в 1924 году на базе племхоза «Кашинцевская ферма», сегодня «Щелковский биокомбинат» - одно из крупнейших российских предприятий агробиологической промышленности. Там выпускают иммунобиологические препараты для ветеринарного применения. Биокомбинат владеет современными технологиями производства ветеринарных препаратов и высокотехнологичным оборудованием, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию.

«Сто лет - это вроде бы очень много, но предприятие с оптимизмом смотрит в будущее. В первую очередь думаем о современных, научных и востребованных разработках для ветеринарии, для животноводства. Мы стоим на страже биологической безопасности», - сказал директор ФКБ «Щелковский биокомбинат» Олег Акилин.

Сегодня биокомбинат является ведущим поставщиком вакцин против ящура, бруцеллеза и бешенства сельскохозяйственных и домашних животных в России. На предприятии выпускается около 40 наименований продукции, которую экспортируют в более чем 20 стран мира.

«Это флагман, это самое крупное предприятие городского округа. Самое главное, что и 2022 год и 2023-ий в условиях санкций предприятие увеличило выпуск продукции», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Сейчас здесь работает свыше 600 высококвалифицированных специалистов: биохимиков, ветеринарных врачей, технологов, инженеров, лаборантов, аппаратчиков, экономистов и специалистов другого профиля. В их числе - профессора, доктора наук и кандидаты наук. Предприятие нацелено на ускоренное развитие сферы биотехнологий.

«Все, что мы употребляем в пищу из животноводства безопасно и полезно для человека, потому что здесь работают каждый день люди. И работают не один год, а уже 100 лет. И Щелковский биокомбинат - это реально бренд не только Лосино-Петровского, не только Подмосковья, но и всей страны. Они делают уникальные открытия, уникальные разработки», - отметил депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Толмачев.

В честь юбилея лучшие работники удостоены заслуженных наград. Также на сцене для юбиляров выступили творческие коллективы Дома культуры Биокомбината.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».