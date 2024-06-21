Биеннале визуальных искусств начнется в Серпухове 29 июня

Главной площадкой мероприятия станет Серпуховский историко-художественный музей. В экспозиции представят не только отдельные виды и жанры искусств, но и их синтез. Например, художники представят взаимосвязь живописи и фотографии, театра и дизайна, мультимедиа и кино.

Для гостей биеннале подготовят экскурсии, лекции, кинопоказы и другие интерактивные мероприятия. Центральным событием станет выставка «Авангард: мастерская будущего». Там можно будет посмотреть работы Наталии Гончаровой, Давида Бурлюка, Михаила Ларионова и других художников.

Каждую субботу во дворе музея будут проходить кинопоказы: от классики - «Андрея Рублева» Андрея Тарковского и «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова - до молодого авторского кино. По словам куратора биеннале Алины Сапрыкиной, на три месяца Серпухов превратится в открытое творческое пространство, исследующее искусство авангарда.

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