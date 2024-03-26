26 марта 2024, 09:56

Библиотеку в поселке Фосфоритный отремонтируют в 2024 году

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Библиотека в поселке Фосфоритный закрылась на ремонт. Работы планируют завершить к 1 августа.

На время ремонта библиотеки читатели не останутся без книг. Сотрудники Воскресенской центральной библиотечной системы пригласили жителей поселка Фосфоритный воспользоваться услугами библиомобиля. Он начал работу с 26 марта. Там можно получить книги и доступ к другим информационным ресурсам.

Ранее Воскресенский медиацентр стал лауреатом всероссийского конкурса «Журналисты за местное самоуправление». Церемония награждения победителей прошла в Государственной думе. Журналистов отметили за новостной проект «Град ТВ».

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Воскресенск Ремонтные работы
26 марта 2024, 11:28
Клуб «Активное долголетие» представил программу на апрель в Химках
Пресс-служба администрации города или района
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Химкинский клуб «Активное долголетие» представил программу на апрель. За месяц там пройдут более 20 семинаров, мастер-классов, занятий по юридической и компьютерной грамотности, а также экскурсий и других мероприятий.

Как рассказали в администрации округа, программа даст возможность представителям старшего поколения с пользой провести свободное время.

«Химкинский клуб „Активное долголетие“ очень продвинутый. В нем работает кабинет здоровья, где проводится вакцинация и диспансеризация, кафе, кинозал, музыкальная гостиная, гимнастический зал, кабинет психологической разгрузки и учебный класс. Есть все, чтобы люди могли найти занятие по душе», - сказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Участникам клуба предлагают более 25 направлений для развития навыков и расширения кругозора. Это занятия творчеством, спортом, иностранными языками и многое другое. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

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Химки Активное долголетие
26 марта 2024, 11:20
Открытый каток построят в Центральном парке Лобни в 2024 году
Медиасток.рф
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Большой открытый каток появится в Лобне следующей зимой. Его построят в Центральном парке культуры и отдыха, в котором сейчас ведется реконструкция.

Размеры нового катка составят 26 на 50 метров, а площадь - 1300 квадратных метров. Каждый день на ледовой площадке будут проводить несколько бесплатных сеансов катания.

«Поддерживать нужную температуру льда будет холодильная установка. Для всех посетителей катка будет организован прокат коньков и теплая раздевалка», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Летом на новой площадке будут проводить спортивные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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Лобня Парки
26 марта 2024, 11:05
Новый урок «Цифрового ликбеза» от VK вышел в Подмосковье
Unsplash
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Новый цифровой урок, подготовленный экспертами VK, стартовал 25 марта и будет доступен до 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В новом цикле «Цифрового ликбеза» расскажут, какие бывают виды интернет-мошенничества, а также объяснят, как подобрать надежный пароль, что такое двухфакторная аутентификация и какие способы беспарольного входа существуют.

Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Интернет
26 марта 2024, 11:02
Химкинский депутат Владимир Суслов принял более 20 обращений от жителей с начала года
Пресс-служба администрации города или района
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С января депутат Совета депутатов городского округа Химки Владимир Суслов принял в работу более 20 обращений жителей. В числе волнующих вопросов — благоустройство и ЖКХ.

На одном из приемов к Суслову обратились жители дома № 1 на улице Совхозной.

«Люди жаловались на течь в подвале. Кроме того, они просили оказать содействие в организации работ, направленных на повышение качества содержания дома и придомовой территории. Помог составить заявки и передал информацию в управляющую компанию», - рассказал депутат.

Еще одно обращение от химчанки тоже касалось темы ЖКХ - это учет отопления, состояние подвала и ремонт лифта. Владимир Суслов помог составить обращение и передал его в обслуживающую организацию.

На личный прием к депутату может записаться любой желающий. В социальных сетях и на сайте администрации опубликован график приемов на март 2024 года. Актуальный телефон для записи: 7 (495) 793-50-55.

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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Химки Депутаты

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