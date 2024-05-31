Библиотеку в поселке Фосфоритном отремонтируют к августу

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел личный прием жителей деревни Головково. На встрече рассказали о планах по благоустройству населенного пункта.

В деревне Головково в этом году установят детскую игровую площадку, отремонтируют мост и участок дороги, за который жители проголосовали на портале «Добродел». Также заасфальтируют разворотную площадку, укрепят обочины и организуют уличное водоотведение. Контейнерную площадку в ближайшее время приведут в порядок: вывезут отходы и установят камеру видеонаблюдения.

Кроме того, с перевозчиком проработают изменение расписания движения автобуса № 30 и включение в маршрут остановок в деревнях Лаптево и Мошницы.

«По каждому обращению дал поручения коллегам. Исполнение держу на личном контроле. Прием населения я и мои заместители проводим ежемесячно», - отметил Михальков.

Записаться на примем к главе можно по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47, а также по электронной почте: solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства.

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