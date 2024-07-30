Библиотеку поселка Фосфоритный в Воскресенске открыли после ремонта

Читайте нас в:

В библиотеке установили пластиковые окна, новые двери, реконструировали систему отопления и электроснабжения. Здесь также отремонтировали пол, стены, потолок и санузел. Для детей в библиотеке обустроили комнату для творческих кружков. А также организовали зал для торжественных мероприятий.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин первым посетил обновленное учреждение. Он осмотрел помещения и пообщался с читателями.

«В жизни библиотеки началась новая история. Пусть она всегда будет центром притяжения для жителей всех возрастов», - сказал Алексей Малкин.

Фонд библиотеки насчитывает 20 тысяч книг. Каждый год сюда приходят порядка тысячи читателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».