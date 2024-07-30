Библиотеку поселка Фосфоритный в Воскресенске открыли после ремонта
Библиотеку рабочего поселка Фосфоритный городского округа Воскресенск открыли для посетителей после ремонта. Помимо зала абонемента и читального зала здесь организовали класс для детских кружков и зал для проведения мероприятий.
В библиотеке установили пластиковые окна, новые двери, реконструировали систему отопления и электроснабжения. Здесь также отремонтировали пол, стены, потолок и санузел. Для детей в библиотеке обустроили комнату для творческих кружков. А также организовали зал для торжественных мероприятий.
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин первым посетил обновленное учреждение. Он осмотрел помещения и пообщался с читателями.
«В жизни библиотеки началась новая история. Пусть она всегда будет центром притяжения для жителей всех возрастов», - сказал Алексей Малкин.
Фонд библиотеки насчитывает 20 тысяч книг. Каждый год сюда приходят порядка тысячи читателей.
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