Библиотеку капитально отремонтировали в поселке Снегири под Истрой

Читайте нас в:

Строители покрасили помещения и заменили входные двери. К открытию библиотеки приобрели новый проектор, офисную технику и мебель. Также закупили 200 новых книг.

Ежегодно библиотеку посещают более семи тысяч человек. Там работают четыре творческих кружка и проводятся занятия по компьютерной грамотности. Также в учреждении есть доступ к Национальной электронной библиотеке.

«Учреждение активно сотрудничает со Снегиревским домом культуры, Ленино-Снегиревским военно-историческим музеем, Дедовской школой № 3 имени Белобородова, Снегиревской школой искусств. За прошедший год библиотека стала организатором и участником порядка 250 различных мероприятий», - поделилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».