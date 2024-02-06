06 февраля 2024, 16:37

Библиотеку капитально отремонтировали в поселке Снегири под Истрой

Пресс-служба администрации городского округа Истра
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Библиотеку в поселке Снегири открыли после капитального ремонта. В учреждении не только обновили помещения, но и мебель, технику и книжный фонд.

Строители покрасили помещения и заменили входные двери. К открытию библиотеки приобрели новый проектор, офисную технику и мебель. Также закупили 200 новых книг.

Ежегодно библиотеку посещают более семи тысяч человек. Там работают четыре творческих кружка и проводятся занятия по компьютерной грамотности. Также в учреждении есть доступ к Национальной электронной библиотеке.

«Учреждение активно сотрудничает со Снегиревским домом культуры, Ленино-Снегиревским военно-историческим музеем, Дедовской школой № 3 имени Белобородова, Снегиревской школой искусств. За прошедший год библиотека стала организатором и участником порядка 250 различных мероприятий», - поделилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

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Истра
06 февраля 2024, 17:07
Реконструкцию центрального парка обсудили в администрации Лобни
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совещание по реконструкции центрального парка культуры и отдыха прошло в администрации Лобни. На встрече обсудили сроки работ и планы по размещению каруселей, детских и спортивных площадок.

Участие в совещании приняли первый заместитель главы городского округа Лобня Евгений Аптекин, заместитель главы по вопросам ЖКХ Анна Тураева, представитель дирекции парков Иван Перепелко и подрядчики.

Они назначили ответственных по всем запланированным работам и договорились провести обследование и санитарную вырубку деревьев и кустарников.

Напомним, благоустройство центрального парка завершится к концу лета. Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций и ограждений. Реконструкция проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Благоустройство Лобня Парки
06 февраля 2024, 16:59
Дорожные службы в Лобне подготовились к циклону «Ольга»
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Коммунальщики в Лобне перешли на усиленный режим работы в связи с циклоном «Ольга». Синоптики обещают, что до четверга в Московской области ожидается снегопад и похолодание.

Циклон «Ольга» принесет сильный снегопад и понижение температуры до -23 градусов. Чтобы оперативно устранять последствия непогоды в Лобне на расчистку дорог выведут 19 коммунальных машин. Они будут прометать дорожное покрытие и обрабатывать его против гололеда.

Для ручной расчистки улиц сформировали девять мобильных бригад. Также привлекли к уборке пять погрузочных машин и 15 грузовиков для вывоза снега.

Напомним, ранее в Лобне расчистили территорию железнодорожной станции, в том числе со стороны микрорайона Восточный. Чтобы уборка была регулярной, к этой работе привлекли двух дворников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Снегопад
06 февраля 2024, 16:43
Предпринимателям из Одинцова напомнили о требованиях к архитектурному стилю торговых павильонов
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Глава Одинцова Андрей Иванов провел рабочую встречу с предпринимателями округа. Обсудили вопрос оформления торговых павильонов, расположенных вдоль выездных магистралей.

Андрей Иванов напомнил о необходимости привести все фасады и заборы к единому архитектурному стандарту. Он подчеркнул, что это личное поручение губернатора региона. Въезд и выезд должны быть удобными для покупателей, чтобы не провоцировать аварийные ситуации.

Ответственность за достойный вид и обслуживание торговых точек лежит на их владельцах. Озвученные на совещании меры направлены на поддержание привлекательного облика города и благоприятной среды для местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Бизнес
06 февраля 2024, 16:35
Кабинет рентгенографии зубов заработал в Московской областном центре охраны материнства и детства
ГБУЗ МО "МОЦОМД"
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Новый кабинет рентгенографии зубов открыли в Московском областном центре материнства и детства. Процедура не только позволяет сделать снимки, но и проконтролировать качество дальнейшего лечения.

«Даже при отсутствии видимых симптомов, детям рекомендуется периодически делать рентген-обследование зубов. Причинами для этого являются особенности развития зубочелюстного аппарата ребенка», - сообщила заведующая поликлиникой № 3 Ольга Муценко.

Процедуру проведут по направлению стоматологов многопрофильного центра. Важно, что ребенку до двух лет рентген-снимок молочных зубов могут назначить только при особых показаниях. Например, при родовой травме, повлиявшей на развитие зубочелюстной системы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Поликлиники

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