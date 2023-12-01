01 декабря 2023, 23:35

Библиотеке в Дмитрове исполнилось 105 лет

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Одно из самых известных и старейших учреждений культуры Дмитровского городского округа празднует 105-летие. Его образовали в ноябре 1918 года.

Библиотека имеет более 80 тысяч книг. В ней проводят досуговые и образовательные мероприятия.

«Современная библиотека - это прежде всего культурный центр, досуговый, Это то учреждение, которое привлекает всех, кого-то с точки зрения чтения книг, кого-то с точки зрения клубов по интересам, кого-то с точки зрения мастер классов», - рассказала директор библиотеки Зинаида Злотникова.

В 2022 году Дмитровская библиотека победила в конкурсе национального проекта «Культура». На ее модернизацию выделили грант в размере 10 миллионов рублей. За счет этих средств в учреждении обновили фонды, библиотеку оснастили современной мебелью, техникой и интерактивным оборудованием. Администрация Дмитровского городского округа поддержала процесс обновления библиотеки и профинансировала проведение текущего ремонта в размере 15 миллионов рублей.

«В те времена, когда она только зарождалась, и те люди, которые организовывали эту библиотеку, рождали фактически за огромные суммы. И очень приятно, что мы продолжаем эту работу», - сообщил глава округа Илья Поночевный.

В библиотеке работают творческие литературные, музыкальные, художественные студии, любительские объединения и клубы по интересам. При участии выдающихся деятелей культуры и представителей творческой интеллигенции города в библиотеке проводятся просветительские мероприятия, литературно-музыкальные вечера, презентации новых книг и творческие встречи с писателями, лауреатами литературных премий, членами литературных объединений, краеведами, кинодеятелями, организуются выставки творческих работ и фотовыставки.

В Дмитровской библиотеке собран уникальный книжный фонд. Коллекция насчитывает более тысячи экземпляров. Издания, хранящиеся в редком фонде, постепенно оцифровывают.

«Я пришла в 89-м году. Это была традиционная библиотека с бумажными формулярами. А сейчас она такая современная, даже сравнивать сложно. Все компьютеризировано. И облик библиотеки изменился за столько времени», - рассказала ведущий библиотекарь отдела социального медиамаркетинга Ольга Красавина.

За годы существования библиотеки произошло много событий и перемен, но библиотека неизменно делает главное - приобщает людей к знаниям, учит их мыслить, читать и мечтать.

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Дмитров
01 декабря 2023, 23:47
Паралимпийцы из Котельников завоевали 6 медалей на соревнованиях по выездке
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Московская область выиграла командный зачет в соревнованиях по выездке в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Наши спортсмены завоевали девять золотых и одну серебряную медали. Шесть из них — это заслуга наездников из Котельников — Владислава Пронского и Евгении Чернявской.

Всероссийский турнир проходил на территории конноспортивного комплекса «Виват, Россия!» в Ленинском городском округе. В нем поучаствовали 40 спортсменов из 10 регионов.

«Я очень горжусь, очень рада результатам своего спортсмена Евгении Чернявской. Уже много лет занимается в спортивной школе „Белка“. Наш долгий путь мы идем вместе, начинали с низких соревнований, постепенно дошли до соревнований всероссийского уровня», - рассказала тренер Чернявской Екатерина Шарыпина.

Евгения Чернявская занимается конным спортом почти 10 лет. Врачи рекомендовали иппотерапию, чтобы укрепить мышцы ног и рук, ведь у Жени - ДЦП. Но как только девушка стала уверенно держаться в седле, ее жизнь полностью изменилась. В ежедневном расписании появились тренировки, соревнования, а еще конный спорт воспитал железный характер.

Владислав Пронский на коне уже более 20 лет. Наездник из Котельников - многократный победитель и призер международных соревнований, многократный чемпион России и мастер спорта международного класса.

Ребята достойно представили городской округ и Подмосковье на соревнованиях и в очередной раз доказали, что их возможности безграничны. С успешным выступлением на соревнованиях наездников поздравил глава Котельников Сергей Жигалкин.

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Спортсмены Котельники
01 декабря 2023, 23:35
Итоги конкурса юных талантов подвели в Наро-Фоминске
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В ГДК «Созвездие» в Наро-Фоминске состоялся конкурс «Красивые дети в красивом городе». Юные участницы показали дефиле, танцы, хореографические номера, вокал, спортивное представление и соло на рояле.

«Самых красивых» авторитетное жюри выбирало в двух возрастных категориях: младшие - от пяти до семи лет, старшие - от восьми до 10 лет.

«Маленькой мисс Наро-Фоминск» в старшей возрастной категории стала Злата Кремнева. Девочка со своей мамой очень тщательно готовилась к конкурсу и очень переживала во время подведения итогов.

«Были мысли, что тебя могут не назвать, когда кончилась первая группа дипломов. Такое ощущение, что тебя не будут называть. Потом, когда я увидела другие дипломы, стало понятно, что будут называть всех», - рассказала Злата Кремнева.

Без призов и подарков не осталась ни одна из участниц, так как организаторы предусмотрели много номинаций, чтобы все могли проявить себя.

«Удивляют больше родители, потому что столько внимания, столько любви детям отдавать. В свой выходной день, свое время уделять. Я считаю, что это дорогого стоит. И, конечно, дети как губки впитывают, и потом, только потом они будут нам это отдавать в десятикратном размере», - рассказал директор ГДК «Созвездие» и председатель жюри конкурса Игорь Павицкий.

Городской детский конкурс красоты и творчества «Красивые дети в красивом городе» - традиционный. Он прошел в 13-й раз.

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Наро-Фоминск конкурсы
01 декабря 2023, 23:09
Активисты «Движения первых» рассказали подросткам Павловского Посада о раскрытии своего потенциала
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Активисты «Движения первых» встретились с учащимися первой школы актива в Павловском Посаде. Занятия посвятили раскрытию творческого потенциала молодежи. Это уникальная программа подготовки школьников. Включает лекции, тренинги, мастер-классы и практические задания.

Перед детьми выступили шесть спикеров по различным направлениям. После этого участники разделились на группы и отправились на лекции и мастер-классы.

Подростки получили навыки ораторского искусства. На примере спикеров они узнали, как выстроить свой путь от мечты к лидерству в движении.

Участники «Движения первых» - это активные и жизнерадостные подростки. Они готовы обучаться всему новому и достигать новых высот. Первая школа актива в округе вышла продуктивной.

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Павловский посад
01 декабря 2023, 23:03
Участники образовательного семинара из Крыма и Краснодарского края побывали в лицее Наро-Фоминска
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В Головковский лицей имени Героя России Веры Волошиной в Наро-Фоминске посетили ведущие специалисты сферы образования Краснодарского края и Республики Крым. Они являются участниками семинара «Реализация агротехнологической направленности обучения: формы, методы, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия».

Лицей для визита выбрали неслучайно. Здесь накопили богатый опыт в аграрном и сельскохозяйственном образовании. На протяжении многих лет при лицее действовал Фермерский учебный класс, позже преобразованный в бизнес-инкубатор.

«На базе бизнес-инкубатора у нас работает ученическая производственная бригада „Истоки“, действует школьное лесничество», - рассказала директор учебного заведения Татьяна Хударова.

В лицее учится 231 ученик, а педагогический коллектив в Головкове работает над решением задач и проблем, характерных для сельских школ по всей стране.

«Для нашего края одним из приоритетных направлений является развитие агротехнологического профиля, и безусловно, здесь нам интересен опыт Московской области, опыт лицея, в котором мы присутствуем», - рассказал начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Андрей Колчанов.

Высоких гостей, не первый год работающих в системе образования, смогли удивить теоретические и практические занятия в лицее. Это «Сборка модели с зубчатой передачей», «Определение потенциальной засоренности почвы», проект «Петровский Росточек», дошкольная дополнительная образовательная программа «Наураша в стране Наурандии» и коллективный проект «Умный улей».

«Проекты, которые реализуются в этой простой сельской школе, имеют будущее, потому что задатки профессий, которым здесь обучают детей, понадобятся им в личной жизни, если они не выберут эту профессию. А вот проект „Улей“ мне очень понравился, и я думаю, что мы его реализуем его в одной из школ», - сообщила начальник управления образования Симферопольского района Республики Крым Светлана Дмитрова.

«Налаживаются контакты и взаимодействие, потому что проблемы у нас общие. Краснодарский край и Московская область схожи и по количеству учащихся и образовательных организаций, поэтому им интересно посмотреть, как мы решаем те же проблемы, а нам интересно послушать, какие решения находят коллеги у себя в крае», - сообщила замглавы Наро-Фоминска Светлана Малыхина.

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Наро-Фоминск

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