Библиотекарь из Можайска Вера Буреева рассказала о своем полувековом опыте в профессиональный праздник

Во времена Великой Отечественной войны предшественнице Веры Дмитриевны удалось уберечь экземпляры.

«Во время войны наш библиотекарь, я, к сожалению, не знаю, кто это был, но она собрала весь свой фонд, насколько я знаю, и увезла - закопала в своем огороде. <…> Она их сохранила и мы храним их до сих пор», - рассказала Буреева.

Впрочем, современным технологиям тоже есть место в ее библиотеке. Перед входом теперь висят плакаты с QR-кодами. Сейчас ученики могут найти нужную книгу, просто наведя камеру на такой код.

К делу Вера Дмитриевна подходит не только профессионально, но и с любовью. В ее библиотеке следят за календарем знаменательных дат, отмечают юбилеи детских писателей. Буреева даже выявляет читательские интересы у учеников. Дети такому подходу рады. В школьной библиотеке они могут не только получить учебники, но и профессиональный совет.

Есть у библиотекаря и другие задачи - сохранение фонда. Некоторые книги - старинные.

«Библиотечный фонд создавался задолго до появления нашей школы. Если нам в 2024 году 110 лет, то книги, которые я храню, они далеко до даты строительства нашей школы», - рассказала Вера Дмитриевна.