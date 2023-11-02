02 ноября 2023, 01:37

Библиотекарь из Можайска Вера Буреева рассказала о своем полувековом опыте в профессиональный праздник

Freepik
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Книгами в библиотеке школы № 1 города Можайска заведует Вера Буреева. На профессиональном посту она уже 52 года. В свой профессиональный праздник — День библиотекаря — она поделилась своим богатым опытом с «360».

Во времена Великой Отечественной войны предшественнице Веры Дмитриевны удалось уберечь экземпляры.

«Во время войны наш библиотекарь, я, к сожалению, не знаю, кто это был, но она собрала весь свой фонд, насколько я знаю, и увезла - закопала в своем огороде. <…> Она их сохранила и мы храним их до сих пор», - рассказала Буреева.

Впрочем, современным технологиям тоже есть место в ее библиотеке. Перед входом теперь висят плакаты с QR-кодами. Сейчас ученики могут найти нужную книгу, просто наведя камеру на такой код.

К делу Вера Дмитриевна подходит не только профессионально, но и с любовью. В ее библиотеке следят за календарем знаменательных дат, отмечают юбилеи детских писателей. Буреева даже выявляет читательские интересы у учеников. Дети такому подходу рады. В школьной библиотеке они могут не только получить учебники, но и профессиональный совет.

Есть у библиотекаря и другие задачи - сохранение фонда. Некоторые книги - старинные.

«Библиотечный фонд создавался задолго до появления нашей школы. Если нам в 2024 году 110 лет, то книги, которые я храню, они далеко до даты строительства нашей школы», - рассказала Вера Дмитриевна.

Книги Дети Россия Можайск
02 ноября 2023, 01:29
Международная космическая олимпиада прошла в Королеве
Роскосмос
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Международная космическая олимпиада прошла в Королеве в 31-й раз. В этом году в олимпиаде приняли участие 85 человек. Со школьниками общался герой России, космонавт Юрий Усачев.

За 30 лет проведения олимпиады в ней приняли участие 4,5 тысячи школьников из 12 стран мира. Усачев отметил, что дети задавали не банальные вопросы, а глубокие, требующие рассуждения.

«Я старался, чтобы это не просто короткий был ответ, а все-таки, потому что здесь аудитория специально подготовленная, чтобы это было максимально познавательно для ребят», - отметил космонавт.

Один из учеников признался, что задавать первым вопрос космонавту было волнительно. Мальчик давно увлекается загадками вселенной, поэтому общение с Усачевым было для него полезным.

Перед началом интеллектуальных испытаний участников олимпиады пригласили в Центр управления полетами, где для них организовали сеанс связи с космонавтами на борту МКС.

Внук легендарного конструктора Сергея Королева, его тезка, сказал ученикам слова напутствия. Это стало для школьников приятным сюрпризом.

«Боритесь, стремитесь, будьте новыми Циолковскими, Королевыми. Удачи и всех благ», - пожелал Сергей Королев.

В олимпиаде в 2023 году участвуют школьники из Королева, других городов Подмосковья и из Белоруссии. После испытаний участников ждет защита научно-исследовательских проектов, которые оценят специалисты градообразующих предприятий, МГТУ имени Баумана, ведущих вузов Московской области.

Школьники Космос Королев
02 ноября 2023, 01:21
Слет победителей педагогических конкурсов прошел в Наро-Фоминском округе
Freepik
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О Екатерине II написаны сотни томов, рассортированы поступки, беззакония определены, фавориты посчитаны, но никто не дал ответа на вопрос «А была ли она счастлива?». Это и многое другое обсуждали педагоги, собравшиеся на слет победителей педагогических конкурсов «Профессионал» в наро-фоминской школе № 3.

Педагогического успеха добиваются по-разному. А вот объединяют всех учителей - четкая структура урока, любовь к предмету и своим ученикам. Есть и персональные секреты. О них рассказала учитель русского языка и литературы школы № 10 города Чехов Анна Александрова.

«Каждый учитель ищет „фишки“. <...> Я через текст „захожу“ к ребенку. <...> Прежде всего - знания, а потом уже - вокруг всего этого может возникать какая-то фантасмагория увлечений. Через которые можно заходить нестандартно, забавно, и тогда урок делается живым», - призналась она.

Ровно 10 лет назад победители и лауреаты педагогических конкурсов создали клуб «Профессионал». Цель - делиться приобретенными навыками с начинающими специалистами. Ежегодно участники клуба встречаются на слете. И если первый форум собрал всего шесть участников, то сегодня делегатов - более 80. Заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина подробнее рассказала о клубе.

«У вас общие цели, общая миссия и вы видите в этом сообществе силы поддержки и силы саморазвития. Это очень важно и поэтому клуб „Профессионал“ и вообще - наше педагогическое сообщество, желающих меняться самим и менять к лучшему мир, оно будет только расти. А я и администрация округа будут вас в этом бесконечно поддерживать», - поделилась женщина.

На слетах клуба «Профессионал» есть место и теории и практике. Одно из самых трудных, но интересных испытаний для молодого учителя-конкурсанта - «Урок в незнакомом классе». Восемь таких открытых уроков прошло и в рамках 10-го слета.

«У нас ничего не измеряется ни секундами, ни килограммами, ни даже не измеряется процентами „качества образования“. Таких конкурсов - очень много, где измеряют качество образования, они называются „рейтинги“, „зоны школ“, а вот хотелось конкурса, в котором можно проявить творчество. Где соединить обучение с воспитанием. И самое главное - каждому учителю сказать „ты не один“», - заявила руководитель клуба «Профессионал», учитель русского языка и литературы школы № 3 города Наро-Фомиинск Наталья Архарова.

«Педагог года», «Педагогический дебют», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям»: совсем скоро среди лауреатов и победителей этих и других педагогических конкурсов снова появятся имена выходцев из клуба «Профессионал».

Наро-Фоминск Школы Учителя
01 ноября 2023, 21:56
Строительство новой дороги в Красногорске вышло на финальный этап
Телеканал «360»
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Дорогу в объезд Ильинского шоссе завершают в городском округе Красногорск. Строители устанавливают знаки и наносят дорожную разметку. Теперь местным жителям будет проще добираться до работы в Москву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.

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Третья очередь строительства дороги началась на улице Заповедная в округе Красногорск. После завершения всех работ жители деревни Бузланово и микрорайона «Ильинские Луга» не будут стоять в пробках и смогут быстрее добираться до трассы М-9 «Балтия» в объезд Ильинского шоссе. Она соединяет Москву и Красногорск. Сейчас жители стоят в заторах по 20-30 минут.

Старший инспектор управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Владимир Лукьянов рассказал, что сейчас рабочие находятся на финальном этапе работ.

«На данный момент застройщиком устанавливаются дорожные знаки, будет нанесена разметка, чтобы условия полностью соответствовали безопасности дорожного движения», - подчеркнул Владимир Лукьянов.

При застройке микрорайона «Ильинские луга» данная дорога отсутствовала. Протяженность нового участка от улицы Верхняя Стройка до региональной автодороги «Глухово - Николо-Урюпино» составляет более 1,5 километра. Сейчас на территории микрорайона активно идет строительство новых домов, число жителей тут значительно увеличится. Поэтому новая дорога от застройщика Группы компании «ПИК» поможет избавиться от заторов.

Красногорск Дороги
01 ноября 2023, 21:00
Интерактивная карта и три портала. Стенд Подмосковья появится на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
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На выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ, появится стенд Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Гости мероприятия смогут поиграть в стратегию на основе Центра управления регионом в Подмосковье и примерить на себя роль губернатора.

«Зато проблемы решать придется вполне реальные, которые мы собрали из „Добродела“», - написал Воробьев.

Стенд Подмосковья также представит три портала, благодаря которым можно будет увидеть знаковые места региона: от музеев до уникальных производств. Также гостям выставки покажут интерактивную карту Московской области, расскажут о президентских программах в регионе и представят продукцию, которую производят в Московской области.

В День народного единства на ВДНХ пройдут тематические экскурсии , организованные Музеем славянской письменности «Слово» и центром «Космонавтика и авиация». Посетители смогут увидеть макеты ракет-носителей, а также изучить устройство стартовой площадки космодрома Восточный.

Выставки Андрей Воробьев ВДНХ

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