Биатлонисты из Химок завоевали медали во всех категориях на первенстве Подмосковья
На прошедшем этапе первенства Московской области по биатлону спортсмены из Химок доказали свое мастерство, завоевав медали во всех трех категориях. Соревнования собрали более 140 участников в возрасте от 13 до 16 лет, которые боролись за победу на дистанциях от 3,6 до 6 километров.
В числе победителей оказались воспитанники спортшколы по зимним видам спорта городского округа Химки. Даниил Ковалев завоевал золотую медаль среди юношей, опередив Илью Рябова и Владимира Симонова, которые заняли, соответственно, второе и третье места. Александр Назаров вышел на третье место в своей возрастной группе, подтвердив высокий уровень подготовки химкинских спортсменов.
Среди девушек 15-16 лет Екатерина Васильева стала лучшей, а Арина Санкова добавила в копилку команды серебряную медаль.
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