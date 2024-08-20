Биатлонисты из Химок стали призерами международных соревнований

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Жителям Химок рассказали о подвигах служебных собак во время Великой Отечественной войны. Мероприятия, приуроченные к профессиональном празднику четвероногих, состоялись в «Тридцать первой школе», детском саду «Дюймовочка» и доме культуры «Контакт».

Патриотические лекции провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Гости «Тридцать первой школы» поиграли в историческую викторину, где особо отличившиеся участники получили памятные призы.

Похожая встреча состоялась и в детском саду «Дюймовочка». Сюда пригласили кинологов с собакой. Специалисты рассказали жителям о тонкостях профессии, а четвероногий помощник продемонстрировал свои умения.

Жители Химок также собрались в доме культуры «Контакт». Все присутствующие погрузили в историю и узнали о подвигах служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

«Около 70 тысяч собак несли службу в годы Великой Отечественной войны. Они наравне с людьми проявляли смелость и отвагу. Животные выполняли функции саперов, сторожей, санитаров и даже связистов», - подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Напомнил, что в Химках особое внимание уделяют памяти о героях Великой Отечественной войны. Так, был создан уникальный виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

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