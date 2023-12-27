27 декабря 2023, 19:41

Безруков: весной в Губернском театре состоится премьера спектакля с участием актеров с ОВЗ

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Народный артист России Сергей Безруков поучаствовал в Дне Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он рассказал, что весной в Московском Губернском театре пройдет премьера спектакля с участием актеров с ограниченными возможностями здоровья.

«У нас есть и собственные достижения - например, тифлокомментирование (для незрячих людей). Мы его первыми ввели в России, а другие театры потом подхватили. Проект „Фабрика Станиславского“ тоже родился у нас - это основы русского психологического театра, заветы Константина Сергеевича Станиславского, которые мы бережно храним», - сообщил Безруков.

По его словам, Большой детский фестиваль в следующем году пройдет в шестой раз. В рамках мероприятия пройдут встречи, дискуссии и питчинги, адресованные детям, подросткам и их родителям.

«Театр юного зрителя, театр кукол и детские театры - первая ступень знакомства ребенка с искусством. Поэтому очень важно уделять этому внимание. Большой детский фестиваль - серьезный федеральный проект, который необходим для того, чтобы все художники, создающие для детей спектакли, фильмы, анимации, имели возможность высказаться», - добавил народный артист.

Безруков рассказал о новом проекте «Внимание. Театр». Его создал Губернский театра и центр «Инклюзион» при участии Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Программа включает в себя творческую лабораторию и выпуск спектакля с участием актеров с инвалидностью.

В этом году в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» прошел литературный фестиваль «Проект: поэт». Участники погрузились в атмосферу современной и классической поэзии.

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Премьеры Спектакль Театры Актеры
27 декабря 2023, 20:48
Игорь Бутман: фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в Подмосковье в 2024 году
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На подмосковном стенде состоялся День Московской области в рамках выставки-форума «Россия». На мероприятии прошла встреча с народным артистом России и саксофонистом Игорем Бутманом. Он рассказал, что в следующем году в нескольких городах региона пройдет международный фестиваль «Джазовые сезоны».

Так, музыкальное событие состоится 17 и 18 августа в музее-заповеднике Горки Ленинские.

«Ожидаем самых известных джазовых музыкантов, будут и звезды популярной музыки. Мы пригласили Полину Гагарину. Это будет интереснейшая программа - фонопоп-музыка со многими элементами джаза. Я слушал ее выступление с Ильдаром Абдразаковым, которого тоже ждем в Горках Ленинские», - рассказал Игорь Бутман.

В рамках встречи квинтет Бутмана выступил перед зрителями. Позднее он рассказал, что фестиваль «Джазовые сезоны» входит в топ-10 лучших джазовых опен-эйров в России. В разные годы на фестивале выступали Рэнди Бреккер, Джон Бизли, Леон «Фостер» Томас, Трио Джоны Нильссона, Квинтет Амброуза Акинмусира, Тони Момрелль и другие. Помимо выступлений пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, кузнечному делу и другие активности.

«Мы очень рады, что в следующем году наш культурный проект „Джазовые сезоны“, который мы проводим в августе в одном из красивейших уголков Подмосковья, будет праздновать 10-летний юбилей», - добавил Бутман.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что гости подмосковного стенда на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat.

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Выставки Музыка Фестивали Выставка-форум «Россия»
27 декабря 2023, 20:29
Воробьев: гости подмосковного стенда на выставке «Россия» смогут написать письмо Деду Морозу
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Гости подмосковного стенда на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Проект принадлежит «Сберу». Также гостям на подмосковном стенде помогал виртуальный помощник «Салют». Письмо Деду Морозу и открытки родным можно отправить по электронной почте. Также ими можно поделиться в соцсетях.

«На подмосковном стенде выставки „Россия“ мы постарались отразить эту идею в виде игры-стратегии, в основе которой лежит принцип работы платформы „Добродел“. В реальной жизни „Добродел“ - это большой объем цифровых данных, обращений жителей, всего, что волнует людей», - рассказал Воробьев.

Система GigаСhat доступна владельцам умных колонок Sberboom и Sberboom Mini, ТВ-приставки SberBox или телевизора Sber. Для этого следует жать команду «Салют, напиши Деду Морозу».

«Московская область оперативно внедряет технологии искусственного интеллекта, которые значительно повышают эффективность работы. Так, в здравоохранении технологии AI помогают врачам в заполнении медицинской документации - сервис голосового ввода позволяет сократить время заполнения документов. GigаСhat может быть использован как помощник при обработке обращений жителей Московской области по социальной тематике», - сообщил вице-президент - председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

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Выставки Искусственный интеллект Андрей Воробьев Дед Мороз
27 декабря 2023, 20:05
Евгений Миронов презентовал новый фестиваль искусств Достоевского в Зарайске
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В рамках программы Дня Московской области на выставке «Россия» народный артист России и художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов презентовал новый фестиваль Федора Достоевского. Он пройдет в музее-усадьбе «Даровое» в Зарайске, где писатель провел детство.

«Театр Наций уже давно сотрудничает с Московской областью. Мы провели два Фестиваля театров малых городов - в Коломне и в Дубне. И могу сказать, что регион очень много делает для того, чтобы культурная повестка стала очень важной. Поэтому предложение подумать о фестивале Достоевского, которое нам поступило, мне кажется абсолютно органичным», - рассказал Миронов.

Помимо театральной составляющей на фестивале можно будет совершить путешествие по Зарайску. в Маршрут войдут не только усадьба, но и Центральный парк культуры и отдыха в Зарайске, главные туристические улицы города, набережная реки Осетр, водонапорная башня, музей-заповедник «Зарайский кремль».

«Нам показалось важным сделать акцент на концепте „счастливый Достоевский“, писатель сквозь призму семьи, как он общался со своими родственниками, мамой, папой, братьями и сестрами», - рассказала заместитель худрука Театра Наций Оксана Ефременко.

Организаторы пообещали, что фестиваль будет мультижанровым и междисциплинарным.

Ранее День Московской области на выставке-форуме «Россия» открыл губернатор Андрей Воробьев. Глава региона поприветствовал гостей стенда Подмосковья и рассказал об интересных локациях.

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Зарайск Театры Фестивали
27 декабря 2023, 18:56
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 8 баллов вечером 27 декабря
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в восемь баллов вечером 27 декабря. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском и Новорижском шоссе.

Заторы также наблюдаются на Новорязанском, Пятницком, Минском, Борисовском, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Водителей призывают быть внимательными, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Пробки Дороги

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