Безруков: весной в Губернском театре состоится премьера спектакля с участием актеров с ОВЗ

«У нас есть и собственные достижения - например, тифлокомментирование (для незрячих людей). Мы его первыми ввели в России, а другие театры потом подхватили. Проект „Фабрика Станиславского“ тоже родился у нас - это основы русского психологического театра, заветы Константина Сергеевича Станиславского, которые мы бережно храним», - сообщил Безруков.

По его словам, Большой детский фестиваль в следующем году пройдет в шестой раз. В рамках мероприятия пройдут встречи, дискуссии и питчинги, адресованные детям, подросткам и их родителям.

«Театр юного зрителя, театр кукол и детские театры - первая ступень знакомства ребенка с искусством. Поэтому очень важно уделять этому внимание. Большой детский фестиваль - серьезный федеральный проект, который необходим для того, чтобы все художники, создающие для детей спектакли, фильмы, анимации, имели возможность высказаться», - добавил народный артист.

Безруков рассказал о новом проекте «Внимание. Театр». Его создал Губернский театра и центр «Инклюзион» при участии Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Программа включает в себя творческую лабораторию и выпуск спектакля с участием актеров с инвалидностью.

В этом году в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» прошел литературный фестиваль «Проект: поэт». Участники погрузились в атмосферу современной и классической поэзии.

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