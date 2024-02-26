26 февраля 2024, 15:55

Безопасную тюбинговую горку обустроили в парке культуры и отдыха в Ивантеевке

Министерство благоустройства Московской области
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Катание на тюбингах — излюбленное развлечение детей и взрослых. Чтобы ничто не омрачило отдых, в Подмосковье оборудуют специальные безопасные горки. Одна из них находится в парке культуры и отдыха в Ивантеевке.

Тюбинговая горка - это длинный спуск, покрытый особым материалом, пригодным для катания. В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что всего в парках Подмосковья обустроено 43 спуска.

Ознакомиться с полным списком объектов в Подмосковье можно по ссылке.

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Благоустройство
26 февраля 2024, 16:38
Подмосковье выиграло пять медалей на чемпионате России по легкой атлетике
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
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Подмосковные легкоатлеты завоевали пять наград на чемпионате России по легкой атлетике. В копилке Московской области одно золото, два серебра и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Чемпион России Динила Чечел оказался лучшим в прыжках в длину. Николай Вербицкий занял второе место в беге на 800 метров, а Мария Ласицкене взяла серебро в прыжках в высоту среди женщин.

Помимо этого, подмосковные спортсменки заняли третье место в женской эстафете 4 по 400 метров. В старте приняли участие: Полина Хомякова, Ксения Коротченко, Екатерина Федяеваи Вероника Архипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
26 февраля 2024, 16:37
Подмосковный гостехнадзор выявил еще 2 фальшивых удостоверения у трактористов
Фото Минэкологии
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Инспекторы подмосковного гостехнадзора проверили документы в трактористов в Раменском и Подольске. Несколько удостоверений оказались поддельными.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, поддельными оказались документы двух трактористов.

«Материалы в отношении обоих псевдотрактористов были переданы в городские отделения полиции для проведения дальнейшей проверки и принятия соответствующих решений», - сказал министр.

В ведомстве напомнили, что недавно в Люберцах специалисты также выявили поддельное удостоверение.

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Минэкологии Подмосковья
26 февраля 2024, 16:28
Более 350 спортсменов выступили на областном первенстве по самбо в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Областное первенство по самбо прошло в центре единоборств в Мытищах. Участие в соревнованиях приняли свыше 350 спортсменов из 47 городов Подмосковья.

Соревновались юноши и девушки в возрасте до 16 лет. Лучшие из них по результатам состязаний попали в состав подмосковной сборной и прошли отбор на Спартакиаду учащихся России и первенство Центрального федерального округа.

Воспитанники спортивной школы «ЦДЮС» в Мытищах собрали полный комплект медалей. Среди девушек победительницей стала Акниет Ташибекова, а серебряную медаль завоевала Анна Степанова. Курбан Гамидов стал третьим среди юношей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Мытищи
26 февраля 2024, 16:21
Волонтеры проинформировали о президентских выборах более 60% домовладений в Солнечногорске
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Адресное информирование граждан о выборах президента продолжается в городском округе Солнечногорск. Члены избирательных комиссий проводят подомовые обходы. В настоящее время они обошли уже более 60% домовладений муниципалитета.

Волонтеры рассказывают жителям о предстоящих выборах президента России: сроках проведения и формах голосования, зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. Акция «ИнформУИК» по информированию избирателей продлится до 7 марта.

«Информаторы в городском округе Солнечногорск работают плодотворно. К настоящему времени они обошли уже более 60% домовладений. Посещать жителей они стараются в удобное время: в будни это вечерние часы, а в выходные с утра до вечера. В основном мы видим понимание и заинтересованность предстоящими выборами у жителей. Если у людей есть какие-то вопросы, члены избиркома обязательно расскажут и помогут», - отметил председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Солнечногорск Сергей Митряшин.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг.

В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в избирательную комиссию Московской области по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44. Также в будни с 9:00 до 20:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 и в выходные с 10:00 до 14:00 работает телефон территориальной избирательной комиссии Солнечногорска: 8 (495) 994-00-75.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Выборы президента РФ

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