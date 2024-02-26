Безопасную тюбинговую горку обустроили в парке культуры и отдыха в Ивантеевке

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Тюбинговая горка - это длинный спуск, покрытый особым материалом, пригодным для катания. В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что всего в парках Подмосковья обустроено 43 спуска.

Ознакомиться с полным списком объектов в Подмосковье можно по ссылке.

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