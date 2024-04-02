Безопасность еще более чем 100 аттракционов проверили в Подмосковье
Все аттракицоны в парках Подмосковья пройдут проверку на готовность к работе в теплый сезон. Специалисты уже осмотрели 133 конструкции.
Как рассказали в министерстве благоустрйоства Подмосковья, проверки завершат 1 мая.
«Подготовка аттракционов требует особого внимания. В парках оцифровано - 552 аттракциона, из которых подлежат обязательной регистрации - 376. Гостехнадзором Минэкологии региона уже начаты проверки», - сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.
Все аттракционы пройдут ежегодный технический контроль. Кроме того, их ежедневно будут проверять на техническую исправность, чтобы обеспечить безопасность для отдыхающих.
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