02 апреля 2024, 17:43

Безопасность еще более чем 100 аттракционов проверили в Подмосковье

Министерство благоустройства Московской области
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Все аттракицоны в парках Подмосковья пройдут проверку на готовность к работе в теплый сезон. Специалисты уже осмотрели 133 конструкции.

Как рассказали в министерстве благоустрйоства Подмосковья, проверки завершат 1 мая.

«Подготовка аттракционов требует особого внимания. В парках оцифровано - 552 аттракциона, из которых подлежат обязательной регистрации - 376. Гостехнадзором Минэкологии региона уже начаты проверки», - сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Все аттракционы пройдут ежегодный технический контроль. Кроме того, их ежедневно будут проверять на техническую исправность, чтобы обеспечить безопасность для отдыхающих.

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Благоустройство Парки
02 апреля 2024, 17:57
Студенты и педагоги Подмосковья присоединились к акции по поддержке людей с аутизмом
Министерство образования Московской области
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Акция «Зажги синим» прошла в Подмосковье 2 апреля. Она привлекает внимание на необходимость помощи людям с неизлечимыми забоеваниями. К ней присоединились студенты и педагоги подмосковных колледжей и университетов

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, акция призвана повысить уровень жизни людей с неизлечимыми заболеваниями. Ее участники провели обучающие беседы, создали плакаты с информацией об особенностях аутизма и советами по взаимодействию с такими людьми.

Синий цвет стал символом аутизма. В знак поддержки им подсвечивают города.

В ведомстве добавили, что принять участие в акции можно, подсветив синей лампой или гирляндой окна, надеть одежду голубого цвета или подсветить им фото профиля.

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Образование
02 апреля 2024, 17:56
Проект команды из Королева выбрали для ролика правительства России о научном волонтерстве
Медиасток.рф
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Команда Королева снимет ролик о проекте «Удобный город». Он направлен на планирование и развитие инфраструктуры в муниципалитетах.

Как сообщили в администрации округа, в проекте активно участвуют волонтеры наукограда. Они помогают специалистам в области когнитивной науки, искусственного интеллекта и градостроительства выяснить, как жители взаимодействуют с городскими пространствами.

Добровольцы посещают лекции о технологиях, проходят опросы и участвую в исследованиях с применением дополнительной реальности и трехмерной камеры. Так, они могут оценить городские пространства и составить визуальную тепловую карту, которая поможет специалистом спланировать комфортные и экологичные пространства.

«Команда „Королев Креатив“ продолжает проводить исследования и лекции, на которых можно не только узнать много нового, но и обсудить предложенные темы, и предложить для обсуждения свою», - добавили в ведомстве.

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Исследования Волонтеры Опросы Королев Технологии
02 апреля 2024, 17:48
Обучающий семинар для медперсонала провели в МОНИИАГ
Министерство здравоохранения Московской области
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Обучающие семинары регулярно проводят для медицинского персонала в МОНИИАГ. Очередное образовательное мероприятие провели на последней неделе марта. Темой семинара стало проведение сердечно-легочной реанимации.

Медицинские работники обсудили теоретические вопросы оказания помощи, отработали практические навыки, необходимых в ежедневной практике медицинского персонала, а также разобрали действия акушерок и медицинских сестер в конкретных ситуациях.

«Регулярное обучение медицинского персонала на рабочих местах - важная часть нашей работы. Оно проводится с целью усовершенствования навыков сотрудников, повышения их профессиональной квалификации и, в конечном счете, повышения качества медицинской помощи, оказываемой пациентам», - прокомментировала заместитель главного врача института по лечебной работе Оксана Чаплыгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Работа
02 апреля 2024, 17:38
Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» пройдет в Серпухове 6 апреля
Администрация городского округа Серпухов
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Марафон в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» пройдет в Серпухове 6 апреля. В этом году ее решили приурочить ко Всемирному дню здоровья.

Как рассказали в администрации городского округа, акция, в которой традиционно принимают участие более миллиона человек, проходит с 2015 года по всей стране.

Все жители и гости Серпухова могут также поучаствовать в специальном оздоровительном старте, ведь цель акции - повысить физическую активность и укрепить здоровье.

Марафон стартует на стадионе «Спартак» в 10 утра с двадцатиминутной музыкальной разминки.

Все желающие смогут также получить консультации врачей-терапевтов, а также проверить артериальное давление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Серпухов

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