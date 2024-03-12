Безопасность еще 9 аттракционов проверили в Подмосковье

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, проверки прошли в Волоколамске, Шаховской и других округах региона. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, не смотря на окончание зимы, зимние аттракционы еще продолжают работать.

«Зима закончилась, однако снег еще не сошел, поэтому зимние аттракционы еще продолжают функционировать. Кроме того, владельцы уличных технических развлекательных средств уже готовят их к предстоящему сезону эксплуатации, поэтому работы у специалистов гостехнадзора Минэкологии весной много», - сказал он.

В министерстве добавили, что зимние горки и тюбинговые трассы продолжают работать, но скоро им на смену придут карусели.

Кроме того, инспекторы зарегистрировали 639 самоходнх машин и выдали 469 удостоверений тракториста.

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