Безопасность еще 45 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, скоро в регионе начнется сезон летних аттракционов, поэтому важно проверить их готовность и безопасность.

«Инспекторы гостехнадзора активно проверяют уличные развлекательные технические средства, сезон их работы не за горами, с каждым днем становится все теплее, а значит вскоре наши жители захотят прокатиться на каруселях, колесах обозрения и ракушка. К этому моменту все аттракционы должны быть проверены, исправны и иметь необходимые документы на осуществление развлекательной деятельности», - сказал он.

Неделей ранее специалисты осмотрели еще 18 аттракционов и также не выявили нарушений. По словам министра, владельцы должны соблюдать правила эксплуатации, вовремя проводить ремонт и обслуживание конструкций, а также иметь необходимую документацию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».