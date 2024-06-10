10 июня 2024, 11:58

Безопасность еще 28 аттракционов проверили в Подмосковье

Пресс-служба Минэкологии МО
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Инспекторы технадзора проверили безопасности 28 аттракционов в Подмосковье за неделю. Они работали в Коломне, Воскресенске и других округах региона.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в ходе проверок не выявили ни одного нарушения. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, для безопасности жителей важно соблюдать правила эксплуатации.

«Развлекательные технические средства предоставляют возможность получить удовольствие от адреналина и новых ощущений, что может быть веселым и захватывающим занятием для посетителей. Посещение аттракционов часто становится отличным способом провести время в семье или с друзьями», - сказал он.

Ранее специалисты проверили 50 аттракционов, все они были допущены к работе.

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Отдых Благоустройство
10 июня 2024, 12:18
Научный центр по созданию БПЛА появится в Жуковском
фото ЦАГИ
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Научно-практическая конференция «Создание устойчивой экосистемы БАС в Подмосковном регионе» прошла в технопарке высоких технологий Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Участники обсудили перспективы развития беспилотных авиационных систем от научных разработок до производства для различных отраслей экономики.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, регион присоединился к реализации нацпроекта, чтобы внедрить БПЛА в сельское и лесное хозяйства. Они необходимы для мониторинга различного типа, аэрофотосъемки, пожаротушения, посева семян, обследования трубопроводов и многого другого.

В ближайшее время планируется создание научно-производственного центра для разработок и испытаний в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Он появится на базе технопарка в сфере высоких технологий ЦАГИ.

Парк ЦАГИ, который создали по губернаторской программе «Инвестиции в Подмосковье», начал работу в 2018 году. На сегодняшний день здесь реализуется более 20 инновационных проектов, проводят исследования шесть прикладных лабораторий и развивается свыше 40 компаний, занимающихся исследованиями и разработками, производством и инжинирингом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Промышленность Технологии Наука
10 июня 2024, 11:52
Глава Воскресенска дал поручения по подготовке ко Дню России и Дню города
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В преддверии Дня России и Дня города глава Воскресенска Алексей Малкин объехал территории округа. По итогу он дал ряд поручений, исполнение которых взял на контроль.

Глава Воскресенска проконтролировал работы по подготовке к предстоящим праздникам в округе. Полностью готовыми к встрече Дня города и Дня России оказались учреждения культуры и парки. Специалисты учреждений уже подготовили культурную программу, обеспечили безопасность гостей. По другим территориям глава округа дал ряд поручений. Он взял их исполнение на личный контроль.

«Сегодня вместе со своими заместителями проехал по территории округа, чтобы оценить содержание и степень подготовки к предстоящим праздникам. 12 июня мы отмечаем День России и День города Воскресенска, а 15 июня - День города Белоозерский и День поселка Хорлово. Очень хочется, чтобы наш округ был в отличном состоянии и жители с удовольствием отдыхали в эти праздничные дни», - прокомментировал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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Праздники Россия Воскресенск
10 июня 2024, 11:50
Новый сезон проекта «Умные каникулы» стартовал в Подмосковье
Министерство образования МО
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Стартовал новый сезон проекта Министерства образования Московской области «Умные каникулы». В этом году его участниками станут свыше 85 тысяч детей.

«Умные каникулы» - это активный и полезный отдых для школьников со второго по восьмой, а также десятого классов. Для ребят организуют образовательные интенсивы, различные исследования, а также профориентационные экскурсии.

«Когда мы запускали „Умные каникулы“ в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тысяч учащихся. Сейчас такие занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по пяти образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному», - сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

В этом году интенсивная образовательная программа продлится 18 дней до 29 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Отдых Школы Школьники
10 июня 2024, 11:36
Выставка картин местных художников началась в Воскресенске
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Картины местных художников теперь можно увидеть в отделе краеведения Воскресенской централизованной библиотечной системе. Тема экспозиции — весна.

В Воскресенске открылась выставка картин местных художников «Воскресенская весна». На открытии побывала начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Она ознакомилась с экспозицией, а также обсудила планы развития с художниками.

Также с приветственной речью выступил председатель Воскресенского литературного объединения «Радуга» Виктор Лысенков. Он рассказал об истории и секрете долголетия творческого объединения. «Радуга» в этом году отмечает 25-летний юбилей. Особенно отметили труд руководителя творческого союза воскресенских художников «Арт-движение» Натальи Черниковой. Два года назад именно она объединила живописцев Воскресенска и сумела талантливое сообщество.

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Выставки Художники Воскресенск

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